الوقت والصبر: شفاء كلب الإنقاذ

الزمن يشفي كل الجروح، حتى جروح أصدقائنا ذوي الأرجل الأربعة. عندما تبنت عائلتي آرتشي، وهو كلب لابرادور أصفر اللون، أثناء الوباء، علمنا أنه يعاني من بعض الأمراض الجسدية والعقلية التي تحتاج إلى معالجة. على الرغم من أنه لم يكن من السهل علاج مخاوفه، إلا أن الجمع بين الوقت والبروزاك قد أحدث فرقًا كبيرًا في صحته.

واجه آرتشي وقتًا عصيبًا في تركه بمفرده. كان ينبح بلا انقطاع، ويتسلق على الأثاث، ويصبح مدمرًا في المطبخ. على الرغم من أننا لم نخرج كثيرًا بسبب الوباء، إلا أنه كان علينا تعيين شخص ليكون معه عندما فعلنا ذلك. لا يبدو أن الأدوية التي وصفها الطبيب البيطري والمنتجات الطبيعية لها تأثير كبير، وفي إحدى الحوادث، استهلك آرتشي كيسًا كاملاً من مضغ CBD، مما أدى إلى عواقب غير سارة.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، لاحظنا تغيرًا في سلوك آرتشي. قررنا أن نجرب أسلوبًا مختلفًا – تسجيل محاضرة عبر تطبيق Zoom ألقتها زوجتي روث، وتشغيلها على إطار صورة ناطق أثناء غيابنا. يبدو أن مشهد صورة روث وصوتها يوفر شعورًا بالراحة لآرتشي. وقمنا أيضًا بتركيب كاميرات Ring في المنزل لمراقبة أنشطته، والتي كشفت أنه كان يتجول قليلاً ثم يستقر عند باب الدراسة، حيث يتم تشغيل التسجيل.

على الرغم من وجود بعض المطبات على طول الطريق، مثل قيام آرتشي بدفع باب الدراسة لفتحه، إلا أننا واصلنا الروتين. لقد قمنا أيضًا بإجراء تغييرات على المنزل لمنع أي حوادث مؤسفة، مثل تأمين سلة المهملات وتطهير عدادات الطعام. بالإضافة إلى ذلك، بدأنا باصطحاب آرتشي معنا في مهمات صغيرة، مما سمح له بتجربة بيئات وتفاعلات جديدة.

في حين أن آرتشي قد لا يزال يعاني من بعض المخاوف والمراوغات العالقة، فقد تعلمنا أن الشفاء يستغرق وقتًا لكل من البشر والحيوانات. لقد شككنا في قرارنا بتبنيه في بعض الأحيان، ولكن في النهاية، نحن ممتنون لوجوده كجزء من عائلتنا. ويبدو أنه ممتن أيضًا لوجودنا.

يمكن للوقت والصبر وإيجاد الحلول الإبداعية أن يحدث فرقًا كبيرًا لكلاب الإنقاذ مثل آرتشي. إنه تذكير بأن الشفاء ليس دائمًا عملية خطية، ولكن بالحب والالتزام، يمكننا مساعدة رفاقنا ذوي الفراء على التغلب على صدماتهم الماضية والازدهار في منازلهم الجديدة.