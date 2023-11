وجهات نظر جديدة حول تكتيكات الشخصية 5: مزيج من التكتيكات وسحر الشخصية

By

استحوذت لعبة Persona 5 Royal على قلوب اللاعبين في جميع أنحاء العالم من خلال سرد القصص الغامر وطريقة اللعب الجذابة. ومع ذلك، فإن اللعبة الفرعية، Persona 5 Tactica، تترك لدى اللاعبين مشاعر مختلطة. على الرغم من أنها تدمج الشخصيات المحبوبة بنجاح في نظام قتال شبكي مرضي، إلا أنها تفشل في إعادة إنشاء نفس تجربة JRPG الملحمية.

تدور أحداث اللعبة بين الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من لعبة Persona 5 Royal، حيث تفترض Tactica أن اللاعبين على دراية بالقصة والشخصيات. وبدون تقديم مناسب، سيجد القادمون الجدد أنفسهم في حيرة تامة في هذا الكون البديل. يتطلب أسلوب الفن، مع تصميمات الشخصيات التشيبي جزئيًا، بعض الوقت للتعود عليه، ولكنه في النهاية يمتزج بسلاسة مع الجمالية العامة للعبة.

الموسيقى التصويرية النابضة بالحياة والجازية، وهي عنصر أساسي في سلسلة Persona، تتألق مرة أخرى في Tactica. يقدم الملحن توشيكي كونيشي مقطوعات موسيقية جديدة تلتقط بشكل مثالي جوهر أجواء اللعبة. على الرغم من أنها لا تصل إلى نفس مستويات الألحان الشهيرة مثل "Beneath the Mask" أو "Rivers in the Desert"، إلا أن الموسيقى تضيف طبقة من الطاقة والإثارة إلى طريقة اللعب.

تعرض Tactica قدرة المطورين على تكييف نظام القتال الشخصي في لعبة تكتيكية. يتطلب كل دور تخطيطًا استراتيجيًا ومراقبة، ومكافأة اللاعبين الذين يفكرون فيما هو أبعد من القوة الغاشمة. تتيح القدرة على الترجيع إلى المنعطف السابق إجراء التجارب دون الخوف من ارتكاب أخطاء لا رجعة فيها. ومع ذلك، فإن اعتماد اللعبة على تأثيرات الحالة القائمة على الحركة يحد من فعالية أنواع معينة من الهجمات، مما يجعل بعض العناصر تشعر بالضعف.

يتم تبسيط تخصيص المجموعة في Tactica مقارنةً بألعاب Persona الرئيسية، لكنها لا تزال تقدم نطاقًا كبيرًا من الخيارات. تضيف ترقية الأسلحة والحصول على شخصيات الاندماج عمقًا إلى نظام القتال. ومن الجدير بالذكر أن إدراج الشخصيات الفرعية يوفر المزيد من التنوع، مما يسمح لأي شخصية بتجهيزهم.

على الرغم من عيوبها، نجحت لعبة Persona 5 Tactica في المزج بين سحر وأسلوب سلسلة Persona مع نظام المعركة التكتيكي. على الرغم من أنها قد لا تصل إلى نفس مستويات لعبة Persona 5 Royal، إلا أنها توفر تجربة ممتعة وجذابة لمحبي السلسلة. لذا، استعد وخطط لتحركاتك وانغمس في هذه المغامرة الفريدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل يمكنني لعب لعبة Persona 5 Tactica دون لعب لعبة Persona 5 Royal؟

ج: يُنصح بشدة بلعب لعبة Persona 5 Royal على الأقل حتى الفصل الدراسي الثاني قبل الخوض في لعبة Persona 5 Tactica. يفترض العرض الفرعي أن اللاعبين على دراية بالقصة والشخصيات، مما يجعلها مربكة للوافدين الجدد.

س: هل يختلف أسلوب الفن في Persona 5 Tactica عن Persona 5 Royal؟

ج: نعم، تتميز لعبة Persona 5 Tactica بتصميمات شخصيات تشيبي جزئيًا، والتي قد تستغرق بعض الوقت للتعود عليها. ومع ذلك، يظل الاتجاه الفني العام وفيًا لجمالية Persona 5.

س: كيف يختلف نظام القتال في Persona 5 Tactica عن Persona 5 Royal؟

ج: تقدم لعبة Persona 5 Tactica نظامًا قتاليًا قائمًا على الشبكة، ويتطلب التخطيط الاستراتيجي والمراقبة والتجريب. تؤكد اللعبة على تأثيرات الحالة القائمة على الحركة بدلاً من التركيز على نقاط القوة والضعف في العناصر المحددة.

س: هل يمكنني تخصيص مجموعتي في لعبة Persona 5 Tactica؟

ج: نعم، على الرغم من أن تخصيص المجموعة أسهل مقارنةً بألعاب Persona الرئيسية، إلا أنه لا تزال هناك خيارات واسعة متاحة. يمكن ترقية الأسلحة، ويمكن فتح أكثر من 100 شخصية مدمجة وتجهيزها كشخصيات فرعية لأي شخصية.