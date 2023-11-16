تقرير جديد: شركة Atlus تكسر القالب التقليدي بزيادة رواتب الموظفين اليابانيين

في خطوة مفاجئة تتعارض مع الاتجاهات الحالية في سوق العمل، أفادت التقارير أن شركة التطوير والناشر Atlus قامت برفع الرواتب السنوية لموظفيها اليابانيين بنسبة 15 بالمائة. في حين أن الشركات الأخرى في صناعة الألعاب عانت من عمليات تسريح العمال وإغلاق الاستوديوهات، فإن Atlus تستثمر في موظفيها في محاولة لجذب المواهب والاحتفاظ بها.

من المقرر أن تعمل شركة Atlus، مبتكر الألعاب الشهيرة مثل Persona وShin Megami Tensei، على زيادة الراتب الأساسي لخريجي الجامعات الجدد من 257,000 ين إلى 300,000 ين (1,981 دولارًا أمريكيًا) شهريًا. علاوة على ذلك، سيشهد جميع الموظفين زيادة بنسبة 15 بالمائة في رواتبهم السنوية بدءًا من أبريل 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى جعل Atlus أكثر قدرة على المنافسة عالميًا وخلق بيئة يمكن للموظفين فيها التفوق بدخل ثابت.

وما يميز Atlus بشكل أكبر هو خطتها لدفع مكافآت الأداء الممولة من الأرباح العالمية. إن نجاح الشركة في ألعاب مثل Etrian Odyssey Nexus وPersona 5 منحها التقدير والوسائل المالية للاستثمار في تحسين هيكل التعويضات لديها وتعزيز تطوير اللعبة وأداء المبيعات.

شهد الاتجاه السائد في صناعة الألعاب موجة من عمليات تسريح العمال وإغلاق الاستوديوهات، مع إلقاء اللوم على التحديات الاقتصادية والأعذار الأخرى. ومع ذلك، فإن قرار Atlus بإعطاء الأولوية لموظفيها وإعادة استثمار أرباحها في رفاهيتهم يعكس نهجًا مختلفًا. إن خلق بيئة عمل داعمة ومجزية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وفي نهاية المطاف، النجاح.

تجدر الإشارة إلى أن رواتب مطوري الألعاب في اليابان أقل عمومًا مقارنة بتلك الموجودة في الولايات المتحدة. وفقًا لمتتبع الوظائف Glassdoor، يبلغ متوسط ​​الراتب لمطور الألعاب الياباني حوالي 5,230,356 ينًا، وهو أقل بكثير من متوسط ​​راتب المطور الأمريكي. وعلى الرغم من ذلك، تُظهر Atlus التزامًا بالتعويض العادل وتقدير الأفراد الذين يساهمون في إنجازاتها.

يعد قرار Atlus بزيادة رواتب موظفيها اليابانيين خطوة جديرة بالثناء في الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تأخذ الشركات الأخرى في الصناعة هذا الأمر وتحذو حذوها، مدركة أن الاستثمار في موظفيها أمر ضروري لتحقيق النجاح والنمو على المدى الطويل. لقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لرفاهية ورضا أولئك الذين يجعلون ألعابنا المفضلة ممكنة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: لماذا تقوم شركة Atlus بزيادة رواتب موظفيها اليابانيين؟

ج: تهدف Atlus إلى جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها، مما يخلق بيئة عمل أكثر تنافسية. ستوفر زيادة الرواتب أيضًا دخلاً ثابتًا للموظفين ليتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم من قدرات.

س: كيف تخطط Atlus لتعزيز تطوير اللعبة وأداء المبيعات بشكل أكبر؟

ج: تخطط شركة Atlus لدفع مكافآت الأداء الممولة من الأرباح العالمية، وإعادة استثمار نجاحها المالي مرة أخرى في أعمالها.

س: كيف تقارن رواتب مطوري الألعاب في اليابان بتلك الموجودة في الولايات المتحدة؟

ج: رواتب مطوري الألعاب في اليابان أقل بكثير مما هي عليه في الولايات المتحدة. يبلغ متوسط ​​راتب مطور الألعاب الياباني حوالي 5,230,356 ينًا، وهو أقل بكثير من متوسط ​​راتب المطور الأمريكي.

س: ما هو الأثر الذي يمكن أن يحدثه الاستثمار في رفاهية الموظفين على إنتاجية الشركة؟

ج: إن خلق بيئة عمل داعمة ومجزية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنجاح الشامل للشركة. غالبًا ما يكون الموظفون السعداء أكثر إنتاجية وتحفيزًا لأداء أفضل ما لديهم.