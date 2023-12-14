يكشف العرض الترويجي للعبة Persona 3 Reload عن غرفة مخملية ساحرة

في العرض الترويجي الأخير الذي أصدرته ATLUS للعبة Persona 3 Reload، يحصل المعجبون على لمحة عن غرفة Velvet Room الرائعة. يعرض العرض الترويجي الجديد القدرة على دمج عدة شخصيات لإنشاء شخصية جديدة تمامًا، بمساعدة مالك Velvet Room، Igor، الذي يؤدي صوته Bin Shimada. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الشروع في العديد من المهام التي تقدمها مضيفة الغرفة، إليزابيث، التي عبر عنها ميوكي ساواشيرو، لكسب مكافآت مثيرة.

من المقرر إصدار Persona 3 Reload في 2 فبراير 2024 في جميع أنحاء العالم، وسيكون متاحًا على منصات متعددة بما في ذلك PlayStation 5 وXbox Series وPlayStation 4 وXbox One والكمبيوتر الشخصي عبر Steam وMicrosoft Store. علاوة على ذلك، سيتم أيضًا الوصول إلى اللعبة من خلال Xbox Game Pass، مما سيسعد المشتركين.

يقدم المقطع الترويجي لمحة آسرة عن Velvet Room، وهو المكان الذي يمكن للاعبين فيه استكشاف أعماق إبداعاتهم وتفكيرهم الاستراتيجي. من خلال دمج شخصيات مختلفة معًا، يمكن للاعبين إطلاق العنان لإمكانات وجود حليف فريد وقوي تمامًا في سعيهم. من المؤكد أن الصور المرئية الساحرة والأجواء الغامرة للغرفة المخملية ستأسر اللاعبين وتضيف مستوى جديدًا من المتعة إلى تجربة اللعب.

تعد لعبة Persona 3 Reload بتقديم تجربة لعب أدوار مثيرة وغامرة، مليئة بآليات اللعب الجذابة وقصة غنية. مع تضمين غرفة Velvet Room ونظام الدمج المثير للاهتمام، ستتاح للاعبين الفرصة لإنشاء شخصيتهم النهائية ووضع استراتيجية لطريقهم نحو النصر.

يمكن للمعجبين مشاهدة المقطع الدعائي الساحر أدناه والاستعداد للدخول إلى عالم Persona 3 Reload وVelvet Room الساحر.