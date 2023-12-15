طبعة جديدة من لعبة Persona 3 قادمة إلى منصات متعددة في فبراير

أعلنت شركة Atlus عن إصدار طبعة جديدة طال انتظارها للعبة الشهيرة Persona 3. سيتم إصدار الإصدار الجديد، بعنوان Persona 3 Reload، في 2 فبراير لأجهزة PlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X|S وXbox One والكمبيوتر الشخصي. عبر ويندوز وستيم.

إحدى أبرز النقاط الرئيسية في الفيديو الذي تم الكشف عنه مؤخرًا لـ Persona 3 Reload هي غرفة Velvet Room الشهيرة، وهي موقع رئيسي في السلسلة. سيعمل في الغرفة إيغور، وسيتولى الممثل الصوتي الشهير بن شيمادا الدور (الذي عبر عنه سابقًا الراحل إيسامو تانوناكا في اللعبة الأصلية). بالإضافة إلى ذلك، ستعود ميوكي ساواشيرو لتؤدي صوت إليزابيث.

ستحتوي النسخة الجديدة على نظام معركة متجدد مقارنة باللعبة الأصلية، إلى جانب "الرسومات المتطورة وطريقة اللعب". تم أيضًا تحسين الصوت للنسخة الجديدة، حيث تتميز بتعليق صوتي جديد تمامًا باللغة الإنجليزية. كشفت Atlus عن طاقم الممثلين الجديد باللغة الإنجليزية، والذي سيعيد الشخصيات إلى الحياة في هذا الإصدار الجديد.

يمكن للاعبين أن يتوقعوا أن يلعبوا دور طالب منقول ويتعمقوا في ألغاز Tartarus، وهي ساعة موجودة "مخفية" بين الأيام. تعد اللعبة بتجربة غامرة، حيث يوقظ اللاعبون قوى لا تصدق، ويقاتلون من أجل أصدقائهم، ويتركون انطباعًا دائمًا في ذكرياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة Persona 3 Reload ستتضمن محتوى من الإصدار الأصلي لـ Persona 3 ولكنها لن تحتوي على محتوى من Persona 3 FES وPersona 3 Portable، بما في ذلك البطلة الأنثوية.

تم إصدار بيرسونا 2006 في الأصل عام 2 لجهاز بلاي ستيشن 3، واكتسبت قاعدة جماهيرية مخصصة ودفعت إلى إصدار إصدارات إضافية، مثل بيرسونا 3 إف إي إس وبيرسونا 3 المحمولة. امتدت شعبية السلسلة إلى ما هو أبعد من الألعاب، مع سلسلة أفلام أنمي مكونة من أربعة أجزاء تم عرضها لأول مرة بين عامي 2013 و2016.

لا شك أن عشاق السلسلة سينتظرون بفارغ الصبر إطلاق لعبة Persona 3 Reload، حيث يمكنهم مرة أخرى الانغماس في عالم Persona المثير للاهتمام.