قم بترقية عملك باستخدام برنامج تحرير الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يتطلب تشغيل مشروع تجاري ناجح استراتيجيات تسويقية فعالة ومرئيات جذابة. في العالم الرقمي الذي يمتلئ بملايين الصور يوميًا، فإن استخدام الصور المخزنة العامة لن يميز علامتك التجارية. يمكن أن يؤدي رفع مستوى العناصر المرئية لديك إلى تغيير قواعد اللعبة في جذب عملاء محتملين جدد. لحسن الحظ، يقدم محرر الصور Luminar Neo AI الحائز على جوائز حاليًا صفقة لا تقبل المنافسة.

لفترة محدودة حتى 3 ديسمبر، يمكنك الحصول على ترخيص مدى الحياة لحزمة Luminar Neo Bundle مقابل 149.97 دولارًا فقط أو Luminar Neo Lite Bundle مقابل 39.97 دولارًا فقط. يوفر هذا البرنامج القوي، المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI)، لرواد الأعمال حلاً شاملاً لتحرير الصور، مما يوفر الوقت والمال.

على عكس برامج التحرير المعقدة، يتميز Luminar Neo بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعله في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة. حتى المبتدئين يمكنهم إتقان تقنيات تحرير الصور الإبداعية بسرعة من خلال الاستفادة من الدورة التدريبية المضمنة.

بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكنك تحويل صورك بسهولة ببضع نقرات فقط. استبدل الخلفيات الباهتة بمناظر نابضة بالحياة، وقم بإزالة الأشياء أو الأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك، وحقق التركيبة المثالية دون عناء. قم بإعداد صور حملة العطلة الخاصة بك باستخدام الإضافات الست الإضافية المضمنة في حزمة Luminar Neo، مثل Frosty Winter وWintertime Overlays، لإضافة لمسة سحرية إضافية.

إذا كنت لا تبحث عن ميزات متقدمة، فإن إصدار Luminar Neo Lite مثالي لاختبار الوضع. فهو يمنحك إمكانية الوصول مدى الحياة إلى الأدوات والوظائف الأساسية التي تحتاجها لإزالة الكائنات غير المرغوب فيها وتطبيق التحسينات الإبداعية على صورك بسرعة وسهولة. لا تنس أنه يتضمن أيضًا وظائف إضافية لتحسين تجربة التحرير الخاصة بك.

تلقى Luminar Neo استحسانًا واسع النطاق، وحصل على جائزة Red Dot لتصميم الواجهة في عام 2022 ويتمتع بتقييم مثير للإعجاب يبلغ 4.6/5 نجوم على متجر التطبيقات.

هذا العرض الحصري متاح فقط حتى 3 ديسمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. ليست هناك حاجة إلى قسيمة للاستمتاع بالأسعار المخفضة، ولكن تذكر أنها قابلة للتغيير. ارفع مستوى عملك بقوة الذكاء الاصطناعي وأنشئ محتوى مذهلًا بصريًا باستخدام Luminar Neo.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكن للمبتدئين استخدام لومينار نيو؟

نعم، تم تصميم Luminar Neo بواجهة بديهية وسهلة الاستخدام، مما يجعلها في متناول المستخدمين من جميع مستويات المهارة. يمكن للمبتدئين تعلم وإتقان تقنيات تحرير الصور الإبداعية بسرعة.

2. هل هناك أي إضافات إضافية مدرجة؟

نعم، تأتي حزمة Luminar Neo مع ست إضافات إضافية، بما في ذلك Frosty Winter وWintertime Overlays، وهي مثالية لتحسين صور حملة العطلات الخاصة بك.

3. ما الفرق بين باقة Luminar Neo وباقة Luminar Neo Lite؟

توفر Luminar Neo Bundle مجموعة كاملة من الميزات والأدوات اللازمة لتحرير الصور المتقدم، بينما توفر Luminar Neo Lite Bundle إمكانية الوصول إلى الأدوات والوظائف الأساسية للمستخدمين الذين يرغبون في استكشاف قدرات البرنامج.

4. ما هي مدة العرض المتاح؟

السعر الحصري لكلتا الحزمتين صالح حتى 3 ديسمبر الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وبعد هذا الوقت قد تتغير الأسعار.