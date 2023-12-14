دراسة جديدة تكشف أن البشر، وليس المناخ، هم الذين تسببوا في انخفاض أعداد الثدييات الكبيرة

لقد ناقش العلماء منذ فترة طويلة ما إذا كان المناخ أو النشاط البشري مسؤولاً عن الانخفاض الحاد في أعداد الثدييات الكبيرة على مدى الخمسين ألف عام الماضية. تقدم دراسة حديثة من جامعة آرهوس دليلاً على أن المناخ لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد.

منذ حوالي 100,000 ألف عام، هاجر البشر الأوائل من أفريقيا وتكيفوا مع المناظر الطبيعية المختلفة حول العالم. لقد برعوا في صيد الحيوانات الكبيرة، باستخدام تقنيات وأسلحة مبتكرة لقتل حتى أخطر الثدييات بنجاح. لسوء الحظ، جاء هذا النجاح على حساب أنواع الثدييات الكبيرة الأخرى.

ومن المعروف أن العديد من الأنواع الكبيرة انقرضت خلال فترة الاستعمار البشري. ويكشف البحث الجديد الذي أجرته جامعة آرهوس أن الثدييات الكبيرة الباقية شهدت أيضًا انخفاضًا كبيرًا. ومن خلال دراسة الحمض النووي لـ 139 نوعًا حيًا من الثدييات الكبيرة، وجد الباحثون أن وفرة جميع هذه الأنواع تقريبًا انخفضت بشكل حاد منذ حوالي 50,000 ألف عام.

يقول ينس كريستيان سفينينج، رئيس مركز الديناميكيات البيئية في محيط حيوي جديد التابع لمؤسسة البحوث الوطنية الدنماركية: «على مدى الـ 800,000 ألف عام الماضية، كانت الكرة الأرضية تتقلب بين العصور الجليدية والفترات بين الجليدية كل 100,000 ألف عام تقريبًا. وإذا كان المناخ هو السبب، فيجب أن نرى تقلبات أكبر عندما تغير المناخ قبل 50,000 ألف سنة. لكننا لا نفعل ذلك. ولذلك فإن البشر هم التفسير الأكثر ترجيحًا.

استمر الجدل حول سبب الانقراض أو الانخفاض السريع للثدييات الكبيرة لعقود من الزمن. ويعزو بعض العلماء ذلك إلى التقلبات المناخية، بينما يعتقد البعض الآخر أن الصيد البشري لعب دورًا مهمًا. وقد أظهرت الحفريات التي تعود إلى الخمسين ألف سنة الماضية وجود علاقة قوية بين انتشار الإنسان الحديث وانقراض الحيوانات الكبيرة، مما يشير إلى أن المناخ ليس العامل الرئيسي.

وتقدم الدراسة الجديدة أدلة إضافية من خلال تحليل الحمض النووي للثدييات الحية التي نجت دون أن تنقرض. واكتشف الباحثون تراجعا في أعداد هذه الحيوانات، وهو ما يبدو أنه مرتبط بانتشار البشر وليس بتغير المناخ.

لقد أتاح التقدم في تكنولوجيا تسلسل الحمض النووي إمكانية رسم خريطة للجينومات للعديد من الأنواع. استخدم الباحثون هذه البيانات لتحليل التاريخ الجيني لـ 139 من الثدييات الكبيرة. ويوضح البروفيسور المساعد جوراج بيرجمان، الباحث الرئيسي، أن "الحمض النووي يحتوي على الكثير من المعلومات حول الماضي... ومن خلال تجميع الطفرات وبناء شجرة العائلة، يمكننا تقدير حجم سكان نوع معين مع مرور الوقت".

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول انخفاض أعداد الثدييات الكبيرة وتسلط الضوء على التأثير الكبير الذي أحدثه البشر على النظام البيئي.