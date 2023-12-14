أمريكيون يبحثون عن ملجأ في كندا، لكنهم يواجهون تحديات تتعلق بالرعاية الصحية والإسكان

في حين أن كندا قد تبدو وجهة مثالية للأميركيين الباحثين عن ملجأ من سياسة الاستقطاب والعنف المسلح، فإن الواقع أبعد ما يكون عن الكمال. ووفقا لبيانات الهجرة، تقدم ما يقرب من 79,000 ألف أمريكي بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في كندا بين عامي 2015 و2023.

بالنسبة لماهلينا راي جونسون، وهي امرأة سوداء انتقلت إلى كندا من لوس أنجلوس، كان قرار الانتقال مدفوعًا بالرغبة في بيئة تقدمية وآمنة سياسيًا لتربية أطفالها. ومع ذلك، سرعان ما اكتشفت جونسون أن كندا لم تكن المدينة الفاضلة التي تصورتها. وعلى الرغم من تقديرها للنظام التعليمي المتفوق والرعاية الصحية الشاملة في البلاد، إلا أنها واجهت تحديات أيضًا.

كان أحد المخاوف الرئيسية التي واجهها جونسون وغيره من الأمريكيين الذين انتقلوا إلى كندا هو قوائم الانتظار الطويلة للرعاية الطبية. وبسبب الوباء، تم تأجيل الإجراءات غير الطارئة، مما أدى إلى تراكم المرضى الذين ينتظرون العلاج. وشهدت جونسون بنفسها الإحباطات التي يعاني منها نظام الرعاية الصحية، حيث كانت والدتها على قائمة الانتظار لاستبدال مفصل الورك لمدة 18 شهرًا.

علاوة على ذلك، ثبت أن ارتفاع تكلفة السكن في كندا يشكل عائقًا آخر أمام المهاجرين الأمريكيين. وقد جعل ارتفاع أسعار المساكن من الصعب على الوافدين الجدد العثور على منازل بأسعار معقولة، مما شكل ضغطا على مواردهم المالية.

على الرغم من هذه التحديات، لا يزال بعض المهاجرين يجدون الراحة في كندا مقارنة بالعنف الذي واجهوه في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن المشهد السياسي قد لا يكون مثاليًا، إلا أنهم يشعرون بمزيد من الأمان والأمان في مجتمعاتهم.

في الختام، في حين أن كندا قد تقدم صفات جذابة مثل الرعاية الصحية الشاملة وبيئة أكثر تقدمية من الناحية السياسية، فمن المهم للمهاجرين المحتملين أن يكونوا على دراية بالتحديات التي قد يواجهونها، بما في ذلك قوائم الانتظار الطويلة للرعاية الصحية وأسواق الإسكان الباهظة الثمن. يعد الانتقال إلى بلد آخر قرارًا مهمًا يجب دراسته والنظر فيه بدقة.