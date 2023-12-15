تقدم جامعة Misericordia شريان الحياة لطلاب كلية سانت روز

ملخص: تدخلت جامعة ميسيريكورديا في ولاية بنسلفانيا لدعم الطلاب المتأثرين بإغلاق كلية سانت روز. وجه رئيس Misericordia، دان مايرز، دعوة دافئة لهؤلاء الطلاب، موضحًا أنهم سيجدون مجتمعًا ترحيبيًا وداعمًا في حرمه الجامعي. يأتي ذلك بعد الإعلان عن إغلاق كلية سانت روز نهائيًا في نهاية العام الدراسي 2023-2024.

أعربت جامعة ميسيريكورديا، وهي جامعة كاثوليكية صغيرة تقع شمال ويلكس بار، عن استعدادها لاستقبال طلاب من كلية سانت روز. مع وجود ما يقرب من 2,600 طالب في سانت روز غير متأكدين بشأن مستقبلهم الأكاديمي، أصبح العثور على مدارس بديلة ونقل الاعتمادات على رأس أولوياتهم.

كما أعربت عمدة ألباني، كاثي شيهان، عن دعمها للطلاب المتضررين. وشددت على أهمية العمل بشكل وثيق مع قادة كلية سانت روز لضمان الانتقال السلس. تشترط لوائح الولاية الوسطى على الكلية أن يكون لديها خطة للتدريس وتحديد مصير برامجها وحرمها الجامعي.

أكد الرئيس دان مايرز من جامعة ميسيريكورديا للطلاب أنهم سيحظون بترحيب حار في مؤسسته. وشجع طلاب Saint Rose السابقين على الإشارة إلى أنه قد أوصى بهم عند الاتصال بمنسق النقل في Misericordia.

يوضح هذا الجهد التعاوني بين جامعة ميسيريكورديا وكلية سانت روز الالتزام بدعم التعليم العالي خلال الأوقات الصعبة. من خلال توفير شريان الحياة للطلاب الذين يواجهون حالة من عدم اليقين، تهدف جامعة ميسيريكورديا إلى تسهيل عملية الانتقال ومساعدة هؤلاء الطلاب على مواصلة رحلتهم التعليمية في بيئة داعمة وشاملة.