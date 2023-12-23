الاستعداد للطقس الشتوي: نصائح للسفر الآمن على الطرق

مع اقتراب فصل الشتاء، من المهم أن تظل على اطلاع بظروف الأمطار والثلوج والجليد المحتملة التي قد تؤثر على السفر على الطرق. تلوح أمطار باردة في الأفق، مما قد يؤدي إلى طرق زلقة وطينية. ولمواجهة هذا التحدي، من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وضمان السلامة على الطرق.

مدير الصيانة في مقاطعة أليغيني بن ديفور وPennDOT على استعداد تام للظروف الجوية القادمة. يوضح ديفور أنهم قاموا بالفعل بإعداد كل شيء وسيكون لديهم دورية بدءًا من يوم الأحد الساعة 4 مساءً، يتبعها استدعاء كامل عند منتصف الليل. وقد قاموا هذا العام بتعيين فرق إضافية، مما يضعهم في وضع أفضل مقارنة بالسنوات السابقة. وتتمثل استراتيجيتهم الرئيسية في وضع الملح على الطرق والأسطح، مما يخفض درجة تجمد الماء ويمنع تكوين الجليد. يساعد الملح على إذابة مياه الأمطار ويخلق محلول ملحي على الطريق، مما يجعله أكثر أمانًا للسائقين.

ينصح ديفور السائقين في منطقة بيتسبرغ بالبقاء في حالة تأهب والقيادة بحذر. من المهم تجنب الوقوف في طريق شاحنات الملح ومركبات تنظيف الطرق. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للسائقين المساهمة في إبقاء الطرق واضحة وصالحة للجميع. الهدف هو منع تراكم الثلوج ومعالجة الطرق بشكل استباقي لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة.

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