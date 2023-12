مارك ميليرون: رحلة فنية فريدة للنحات

By

لقد أسر مارك ميليرون، المقيم منذ فترة طويلة في طريق سليبي هولو في بلدة بنسلفانيا، المارة بمجموعته الساحرة من المنحوتات الخرسانية. على مدار ما يقرب من 40 عامًا، قام ميليرون بزراعة ساحة مزينة بـ 28 منحوتة فريدة من نوعها، تكملها 10 لوحات وحوالي 15 منحوتة خشبية داخل منزله.

بينما اكتشف ميليرون مساعيه الفنية في البداية من خلال الرسم، اكتشف ميلًا طبيعيًا للنحت. يسمح له التعبير ثلاثي الأبعاد للنحت بتجاوز حدود اللوحة القماشية المسطحة. اشتعل شغف ميليرون بالنحت من خلال إبداعه الأول، وهو تمثال خشبي لامرأة تعزف على الكمان. بدءًا من الصورة الذهنية فقط، أطلق العنان لإبداعه وأعاد النحت إلى الحياة.

عندما تعمق ميليرون في حرفته، وجد الإلهام في أعمال زملائه الفنانين، ومجموعة واسعة من المنحوتات التي أثارت خياله. لاكتساب المزيد من المعرفة والمهارات، التحق بفصول الفن في سيتون هيل، ودرس مبادئ تصميم النحت تحت وصاية البروفيسور الراحل جوزيفا فيلكوسكي.

كانت فيلكوسكي، أستاذة الفنون المحترمة، تحظى بالاحترام بسبب منحوتاتها الغليونية الملونة، وتستمر تعاليمها من خلال طلابها. تصف مورين كوشانيك، أستاذة تاريخ الفن في سيتون هيل لمدة 40 عامًا، فيلكوسكي بأنها نحاتة موهوبة ومعلمة مؤثرة قامت برعاية الرؤى الفنية الفردية لطلابها.

بالنسبة لميليرون، الفن هو متنفس من حياته المهنية الطويلة في مكتب بريد جانيت. بعد 33 عامًا من توصيل البريد والعمل كموظف مكتب، يسمح له النحت بتوجيه طاقته الإبداعية إلى شيء هو شغوف به حقًا. وبعد أن أمضى 20 عامًا في التركيز على المنحوتات الخشبية، انتقل إلى العمل بالخرسانة، حيث وجدها وسيلة أكثر مرونة.

تستمر رحلة ميليرون الفنية في التطور، حيث يقوم باستمرار بتوليد أفكار جديدة ويفكر في التعمق في تصميمات أكثر تجريدًا. إنه ينجذب بشكل خاص إلى المبالغة، ويعجب بالفنانين الذين يتجاوزون حدود الواقع لإنشاء أعمال آسرة ودرامية. على الرغم من الإمكانيات التي لا نهاية لها، يسعى ميليرون جاهدًا لالتقاط أصالة وجوهر موضوعاته، ملتزمًا بالرغبة في تمثيلات حقيقية للحياة.

يمتلك الفنانون مثل ميليرون قدرة فريدة على إحداث تأثير دائم على مجتمعاتهم. يسلط كوتشانيك الضوء على أهمية تنمية الفن في المناطق المحلية، وتحويل المساحات من خلال المساعي الفنية. يجسد معرض You Are Here في جانيت ذلك من خلال توفير منصة للفنانين المحليين لعرض أعمالهم والمساهمة في جمال وحيوية المجتمع.

تعتبر منحوتات مارك ميليرون الجذابة على طول طريق سليبي هولو بمثابة شهادة على موهبته الفنية وتفانيه. ومع استمراره في الإبداع، ينتظر العالم بفارغ الصبر روائعه المستقبلية، المولودة من روحه الإبداعية المتطورة باستمرار.