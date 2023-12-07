طيور البطريق حزام الذقن: سادة Micronapping

اكتشف الباحثون نمط نوم رائع بين طيور البطريق ذات الحزام الذقن في القارة القطبية الجنوبية. وفقا لدراسة حديثة نشرت في مجلة ساينس، فإن طيور البطريق هذه تلتقط أكثر من 10,000 ميكرونابس يوميا، كل منها يستمر حوالي أربع ثوان. تتيح لهم إستراتيجية النوم الفريدة هذه الحصول على قيلولة بعد الظهر بسرعة مع الاستمرار في رعاية صغارهم.

واستخدمت الدراسة، التي أجراها مركز أبحاث العلوم العصبية في ليون في فرنسا، مراقبة مخطط كهربية الدماغ عن بعد (EEG) للكشف عن التغيرات في نشاط الدماغ. ووجد الباحثون أن هذه القيلولة التي تبلغ مدتها أربع ثوان تلخص حوالي 11 ساعة من النوم طوال اليوم، وهو ما يعتبر كافيا لآباء البطريق.

تشير الدراسة إلى أن هذه القيلولة الدقيقة تخدم وظيفة النوم وقد تكون تكيفًا مع الحاجة المستمرة لليقظة لدى آباء البطريق. هذه هي الدراسة الأولى التي تثبت أن الحيوان يمكن أن يعمل بفعالية خلال فترات النوم القصيرة هذه.

في حين أن النوم الجزئي قد لوحظ في الأنواع الأخرى، بما في ذلك البشر، فإنه لا يزال غير شائع نسبيا في طيور البطريق. وأوضح بول أنطوان ليبوريل، الباحث المشارك في الدراسة، أن الحيوانات الأخرى عادة ما تعاني من نوم قصير أثناء الانتقال إلى نوم أكثر تماسكا. ومع ذلك، يمكن لطيور البطريق ذات حزام الذقن الحفاظ على تجزئة النوم دون أي تكلفة فسيولوجية واضحة، مما يؤدي إلى تربية فراخها بنجاح.

علقت كريستين ديلمور، كبيرة محرري ناشيونال جيوغرافيك، على النتائج، مشيرة إلى أن قدرة طيور البطريق على تجميع 11 ساعة من النوم من خلال القيلولة الدقيقة هي قدرة مثيرة للإعجاب. أكد ديلمور على مدى ارتباط هذا البحث، وسلط الضوء على كيفية احتياج جميع الآباء، بغض النظر عن نوعهم، إلى النوم.

ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن نمط النوم هذا يناسب طيور البطريق، فإن ليبوريل يحذر من محاولة تقليد هذا النوم المجزأ عند البشر. يحتاج البشر إلى فترات أطول من النوم ليعملوا على النحو الأمثل. ومع ذلك، فقد ثبت أن القيلولة لمدة دقيقة لها فوائد للبشر.

وبشكل عام، فإن اكتشاف استراتيجية النوم الفريدة لبطاريق حزام الذقن يوفر رؤى قيمة حول كيفية تكيف الحيوانات في ظل الظروف الصعبة. تتيح هذه القيلولة الصغيرة لآباء البطريق تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم والحصول على الراحة التي يحتاجون إليها، حتى في الظروف القاسية في القارة القطبية الجنوبية.