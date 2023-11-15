مواصفات الكابلات الجديدة لـ PCIe 5.0 و6.0 تقدم CopprLink لمراكز البيانات والخوادم

أعلنت PCI SIG، المنظمة المسؤولة عن تطوير وصيانة معيار واجهة PCI Express (PCIe)، عن خططها لتقديم مواصفات جديدة للكابلات لواجهات PCIe 5.0 و6.0. تهدف هذه المواصفات، المعروفة باسم CopprLink، إلى توفير معدلات نقل بيانات عالية السرعة تبلغ 32 GT/s و64 GT/s على التوالي. من المتوقع إصدار مواصفات CopprLink 5.0 و6.0 في الربع الأول من عام 2024.

تم تصميم CopprLink خصيصًا لمراكز البيانات والخوادم، وسيخدم العديد من التطبيقات داخل هذه البيئات. سيمكن من توصيل اللوحات الأم باللوحات الإلكترونية المعززة، والبطاقات باللوحات الإلكترونية المعززة، واللوحات الأم ببطاقات التوسيع، والأرفف بالحواف، واللوحات باللوحات الموجودة داخل الحامل، وحتى الرقائق بالرقائق، كل ذلك بسرعات PCIe فائقة السرعة.

أحد التحديات الرئيسية في تحقيق معدلات نقل بيانات عالية السرعة عبر الكابلات هو وجود الضوضاء وفقدان الإشارة. ومع ذلك، في بعض السيناريوهات التي تكون فيها روابط PCIe التقليدية عبر لوحات الدوائر المطبوعة غير فعالة أو من المستحيل إنشاؤها، يصبح استخدام الكابل أمرًا لا مفر منه. وهنا يأتي دور CopprLink، حيث يوفر مرونة إضافية للتغلب على هذه القيود.

ومن المثير للاهتمام أن اسم "CopprLink" يؤكد على استخدام الكابلات النحاسية بدلاً من التوصيلات الضوئية. في حين أن المعلومات الحالية من PCI SIG لا تذكر أجهزة الكمبيوتر العميلة أو تطبيقات السيارات، فمن الممكن أن يجد CopprLink طريقه إلى هذه المجالات في المستقبل.

ومن المهم ملاحظة أن CopprLink هو مجرد مثال واحد على التطور المستمر لواجهة PCIe المنتشرة في كل مكان. فهو ينضم إلى عائلة التوصيلات البينية القائمة على PCIe، والتي تتضمن تقنيات مثل Thunderbolt، وUSB4، وOCuLink. مع استمرار تزايد الطلب على نقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، أصبح من الضروري تطوير مواصفات الكابلات المتقدمة مثل CopprLink.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مواصفات الكابلات الجديدة التي طورتها PCI SIG؟

ج: تعمل PCI SIG على تطوير مواصفات الكابلات لواجهات PCIe 5.0 و6.0، المعروفة باسم CopprLink، بمعدلات نقل بيانات تبلغ 32 GT/s و64 GT/s، على التوالي.

س: ما هو السوق المستهدف لـ CopprLink؟

ج: تم تصميم CopprLink بشكل أساسي لمراكز البيانات والخوادم، مما يتيح اتصالات عالية السرعة بين المكونات المختلفة.

س: ما هي المزايا التي تقدمها CopprLink؟

ج: يوفر CopprLink مرونة إضافية في السيناريوهات التي تكون فيها روابط PCIe التقليدية عبر لوحات الدوائر المطبوعة غير فعالة أو لا يمكن إنشاؤها. فهو يسمح بنقل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة داخل مراكز البيانات والخوادم.

س: هل سيتم استخدام CopprLink في أجهزة الكمبيوتر العميلة أو تطبيقات السيارات؟

ج: على الرغم من أن المعلومات الحالية لا تشير إلى هذه التطبيقات، فمن الممكن أن تجد CopprLink طريقها إليها في المستقبل.

مصادر:

– [الموقع الرسمي لـPCI SIG](https://pcisig.com/)