مقال جديد: تعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة ألعاب الفيديو

لقد قطعت صناعة ألعاب الفيديو شوطًا طويلًا منذ بدايتها، مع شخصيات مميزة مثل Zelda وLara Croft وPrincess Peach وSamus Aran التي تأسر اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز، فمن المحبط أن نرى أن البعض لا يزال يعتقد أن هذه الصناعة يهيمن عليها الرجال. يسلط الجدل الأخير الذي شمل PC Gamer الضوء على القضية المستمرة المتمثلة في تجاهل النساء وتمثيلهن بشكل ناقص في الألعاب.

أصدرت PC Gamer إصدارًا من المجلة لإحياء ذكرى مرور 30 ​​عامًا على تأسيسها، وتضمنت مقابلات مع محررين وموظفين سابقين. ومع ذلك، سرعان ما لاحظ القراء غياب النساء اللاتي عملن في النشرة على مدى العقود الثلاثة الماضية. ومن المفهوم أن النساء في مجتمع الألعاب عبرن عن خيبة أملهن عبر الإنترنت، وطلبن الدعم والتضامن من بعضهن البعض. اعترف رئيس تحرير PC Gamer، فيل سافاج، بالخطأ وأصدر اعتذارًا، معترفًا بالتمثيل غير المتناسب للمرأة في وسائط الألعاب.

ولسوء الحظ، فإن مثل هذه الحوادث ليست معزولة. تعرضت صناعة ألعاب الفيديو منذ فترة طويلة لانتقادات بسبب افتقارها إلى التنوع بين الجنسين. ووفقاً لدراسة حديثة، فإن 61% من القوى العاملة في مجال الألعاب هم من الذكور، في حين أن 79% من أبطال ألعاب الفيديو هم من الرجال. علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم استبعاد النساء من الأحداث والمعارض الصناعية الكبرى، مما يزيد من إدامة البيئة التي يهيمن عليها الذكور.

فما هو الحل؟ تقول نساء مثل مطور ألعاب الفيديو والمدافع عن التنوع جاي جاستيس، إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للرجال، الذين استفادوا من نظام غير عادل، أن يلعبوا دورًا نشطًا في تعزيز المساواة بين الجنسين. ويشمل ذلك التحدث عندما يشهدون استبعاد الأجناس المهمشة، والدعوة إلى المساواة في الأجور، والتوصية بالنساء المؤهلات والأفراد غير الثنائيين للحصول على الفرص. يجب تحدي التمييز وتفكيكه بشكل فعال، لكن ذلك يتطلب جهودًا جماعية للصناعة بأكملها.

ويتعين على الشركات أيضاً أن تفعل أكثر من مجرد إصدار بيانات غامضة. يؤكد محترف العلاقات العامة ومقدم البث على Twitch، SailorTabbyCat، على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التحديات التي تواجهها النساء والأفراد غير الثنائيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى المجتمعات المهمشة. ومن الضروري خلق بيئة ترحيبية وشاملة تعزز مواهبهم ومساهماتهم.

باعتباري صحفية ألعاب، فقد شهدت بنفسي العقبات التي تواجهها النساء. في حين أن بعض الزملاء الذكور لديهم نوايا حسنة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. إن اقتحام هذا الفضاء الذي يهيمن عليه الذكور تاريخياً يتطلب إحداث بعض الضجيج وتحدي الوضع الراهن. يجب أن تسعى الصناعة بنشاط إلى ضم النساء إلى اللجان والاستوديوهات والقوائم البارزة، مما يمنحهن التقدير والفرص التي يستحقونها.

يتطلب تعزيز المساواة بين الجنسين في صناعة ألعاب الفيديو جهدًا جماعيًا. لقد حان الوقت لكي تعترف الصناعة بالمساهمات القيمة التي تقدمها المرأة ولتضمن حصولها على فرص متساوية لعرض مواهبها. دعونا نعمل معًا لبناء مجتمع ألعاب أكثر شمولاً وتنوعًا يحتضن إبداع ومهارات جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسهم.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما أهمية المساواة بين الجنسين في صناعة ألعاب الفيديو؟

تعد المساواة بين الجنسين أمرًا بالغ الأهمية في صناعة ألعاب الفيديو لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للعمل والازدهار في هذا المجال. فهو يعزز تنوع وجهات النظر والأفكار والإبداع، مما يؤدي إلى ألعاب أكثر شمولاً وتمثيلاً. كما أنه يسمح بمجتمع ألعاب أكثر ترحيبًا وتنوعًا، حيث يشعر اللاعبون من جميع الخلفيات بأنهم مرئيون ومتكاملون.

2. كيف يمكن للرجال دعم المساواة بين الجنسين في الألعاب؟

يمكن للرجال دعم المساواة بين الجنسين في الألعاب من خلال التحدث ضد الاستبعاد ونقص التمثيل، والدعوة إلى المساواة في الأجور والفرص، والتوصية بنشاط بالنساء المؤهلات والأفراد غير الثنائيين وتعزيزهم. ومن المهم التعرف على التحيزات النظامية والعمل بنشاط على تفكيكها.

3. ما هي الإجراءات التي يمكن للشركات اتخاذها لتعزيز المساواة بين الجنسين؟

ويمكن للشركات أن تتخذ إجراءات ملموسة لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إنشاء سياسات وممارسات شاملة، وتنويع القوى العاملة لديها، وضمان تكافؤ الفرص للتقدم الوظيفي. ويجب عليهم أيضًا البحث بنشاط عن أصوات متنوعة في اللجان والمقابلات وعروض العرض، وتوفير بيئة آمنة وداعمة للنساء والأفراد غير الثنائيين لتحقيق النجاح.

4. كيف يمكن لمجتمع الألعاب المساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين؟

يمكن لمجتمع الألعاب أن يساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال دعم وتضخيم أصوات النساء والأفراد غير الثنائيين، وتحدي السلوكيات الجنسية والمعادية للنساء، وإنشاء مساحات شاملة يشعر فيها الجميع بالاحترام والتقدير. يجب أن تعمل مجتمعات الألعاب بنشاط على تفكيك الصور النمطية والتحيزات المتعلقة بالجنسين الموجودة داخل المجتمع.