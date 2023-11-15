يقر مطور Payday 3 بالتحديات التي يواجهها الإطلاق ويكشف عن محتوى جديد مثير

بعد مواجهة عملية إطلاق مضطربة، يقوم المطورون في Starbreeze بمعالجة المشكلات التي ابتليت بها مقدمة Payday 3. شارك المنتج الرئيسي Andreas Häll-Penninger مؤخرًا رؤاه حول البداية الصعبة للعبة وطمأن اللاعبين بأنهم يتخذون خطوات لمنع حدوث مواقف مماثلة في المستقبل. اكتشف الفريق خطأً فادحًا في مسار تحديث الواجهة الخلفية بعد بدء تشغيل اللعبة مباشرة، مما شكل خطرًا كبيرًا على عمليات حفظ اللاعبين وتقدمهم. ونتيجة لذلك، كان عليهم اختبار البيئة بدقة لضمان التحديث السلس.

واعترافًا بالإحباط الذي شعر به كل من الفريق واللاعبين، أعرب هال بينينغر عن امتنانه للدعم والتفهم المستمرين. وأكد أنه تم تنفيذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من أن التحديثات القادمة لا تسبب مشاكل أكثر مما تحل.

بالإضافة إلى مواجهة تحديات الإطلاق، كشفت Starbreeze عن محتوى جديد مثير للعبة Payday 3. وستتم قريبًا إضافة سرقتين قديمتين من Payday 2، Cook-Off وMurky Station، إلى اللعبة. على الرغم من أن Payday 3 تقدم آليات مختلفة، فقد أجرى الفريق تغييرات على عمليات السطو الكلاسيكية هذه لضمان بقائها مميزة وممتعة. يمكن للاعبين أيضًا التطلع إلى خط مهارات The Transporter، والذي يتضمن ترقيات مختلفة تتعلق بحمل ونقل الحقائب، مثل القدرة على حمل حقيبتين في وقت واحد.

يمتد التزام Starbreeze بتحسين تجربة Payday إلى ما هو أبعد من التحديثات الفورية. لقد وعدوا بإجراء تغييرات على نظام التحديات لتعزيز التقدم وجعله أكثر سهولة.

بينما واجهت Payday 3 تحديات أولية، فإن المطورين ملتزمون بتقديم تجربة لعب استثنائية. أصدر توبياس سجوجرن، الرئيس التنفيذي لشركة Starbreeze، اعتذارًا عن مشكلات الخادم ونقص الاتصال، مؤكدًا التزامهم بالعمل بشكل أفضل للمضي قدمًا.

على الرغم من النكسات المبكرة، اكتسبت Payday 3 قاعدة كبيرة من اللاعبين، مع أكثر من 3.1 مليون لاعب اعتبارًا من 2 أكتوبر. من المهم ملاحظة أن عدد اللاعبين الحاليين على Steam قد يظهر انخفاضًا مقارنة بـ Payday 2. ومع ذلك، من الضروري مراعاة ذلك لقد كانت لعبة Payday 2 متاحة منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يفسر ارتفاع عدد اللاعبين على المنصة.

مع استمرار Payday 3 في التطور ومعالجة تحديات الإطلاق، يمكن للمعجبين توقع تجربة لعب محسنة وممتعة لعشاق السرقة.

الأسئلة المتكررة

1. ما سبب المشاكل التي حدثت أثناء إطلاق Payday 3؟

شاب إطلاق Payday 3 خطأ فادح في مسار تحديث الواجهة الخلفية للعبة، مما خلق خطرًا على عمليات حفظ اللاعب وتقدمه.

2. كيف تعامل فريق التطوير مع هذه التحديات؟

اتخذ المطورون خطوات لاختبار بيئة اللعبة بدقة قبل إصدار التحديثات لمنع حدوث المزيد من المشكلات. إنهم ملتزمون بضمان أن التحديثات المستقبلية لا تسبب مشاكل أكثر مما تصلحه.

3. ما المحتوى الجديد الذي يمكن للاعبين توقعه في Payday 3؟

ستتم إضافة عمليتي سرقة قديمتين من Payday 2، وهما Cook-Off وMurky Station، إلى اللعبة. أجرى المطورون تعديلات على عمليات السطو هذه للتكيف مع آليات Payday 3 دون المساس بإمكانية التعرف عليها.

4. ما هي التحسينات التي يتم إدخالها على نظام التحديات؟

وعدت Starbreeze بإجراء تغييرات على نظام التحديات لتعزيز التقدم وجعله أكثر سهولة. سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه التحسينات في الوقت المناسب.

5. كيف تستجيب شركة Starbreeze لملاحظات وانتقادات اللاعبين؟

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة Starbreeze اعتذارًا عن مشكلات الخادم ونقص الاتصال والتأخير في تسليم التحديثات الموعودة. يعمل الفريق بنشاط على تحسين تجربة اللعب وضمان تواصل أفضل مع اللاعبين.