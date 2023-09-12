يوم الدفع 3: تكملة مناسبة لمحاكي السرقة المحبوب

التكملة المرتقبة لمحاكاة السطو الشهيرة، Payday 3، اختتمت مؤخرًا النسخة التجريبية المفتوحة وتركت اللاعبين متحمسين للإصدار الكامل في وقت لاحق من هذا الشهر. بناءً على نجاح سابقتها، Payday 2، تعد Payday 3 بتقديم تجربة تعاونية محسنة متعددة اللاعبين من منظور الشخص الأول حيث يمكن للاعبين المشاركة في عمليات سطو متقنة مع أصدقائهم.

إحدى الميزات البارزة في Payday 3 هي آليات الحركة واللعب بالأسلحة النارية التي تمت ترقيتها. سيكون لدى اللاعبين الآن القدرة على أداء المناورات الحديثة مثل الانزلاق، والتي يمكن أن تكون مفيدة لكل من القتال والتسلل. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الأسلحة في Payday 3 أكثر تأثيرًا وإرضاءً، مما يضيف إلى التجربة الغامرة الشاملة. يعد إدخال استخدام الرهائن المدنيين كدروع لحم إضافة ملحوظة أيضًا، مما يجبر الأعداء على الانخراط في قتال مشاجرة لتجنب إيذاء المارة الأبرياء.

ومع ذلك، لم يتم تلبية جميع التغييرات في Payday 3 بنفس المستوى من الحماس. يعمل نظام شجرة المهارات الجديد على تبسيط جانب البناء الموجود في Payday 2 ويحد من قدرة اللاعبين على اختيار أربعة امتيازات فقط لكل سرقة. في حين أن الامتيازات المتاحة لا تزال رائعة وتوفر قدرات فريدة، فإن هذا التغيير يزيل الإحساس بالأدوار المتخصصة داخل الطاقم، والذي كان جانبًا أساسيًا في نوع الجريمة. إن إزالة Perk Decks، التي قدمت امتيازات بسيطة تتعلق بخلفية الشخصية، أمر مخيب للآمال أيضًا لبعض اللاعبين.

على الرغم من هذه الانتقادات، تقدم Payday 3 خيارات وآليات موسعة للتشغيل الخفي، وهو ما يمثل تحسنًا كبيرًا عن سابقتها. أصبحت الآن مهام التخفي أكثر قابلية للتحقيق منذ البداية، ويمكن للاعبين اتخاذ طرق بديلة لتحقيق النجاح من خلال تخريب الإجراءات الأمنية وتعطيل الأنظمة الكهربائية. إضافة حراس النشل، والإغراءات البيئية، والكاميرات الخفية، والذكاء الاصطناعي المعزز للعدو يعزز تجربة التخفي.

في الختام، يبدو أن Payday 3 ستكون بمثابة تكملة جديرة بالاهتمام لفانتازيا سرقة البنوك المحبوبة. بفضل آليات اللعب المحسنة والخيارات الموسعة لكل من القتال والتسلل، يمكن لعشاق السلسلة التطلع إلى تجربة مثيرة وغامرة عند إصدار اللعبة الكاملة.

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– تعريف لعبة FPS التعاونية متعددة اللاعبين: نوع من ألعاب الفيديو يركز على العمل الجماعي والتعاون في بيئة إطلاق النار من منظور الشخص الأول.

– تعريف محاكي السرقة: نوع من ألعاب الفيديو يسمح للاعبين بمحاكاة وتجربة تخطيط وتنفيذ عمليات السطو المعقدة.