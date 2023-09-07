يوم الدفع 3: لماذا الآن هو الوقت المثالي للعبة جديدة؟

جلس المنتج الرئيسي لـ Payday 3، Andreas Häll Penninger، مؤخرًا مع Dexerto لمناقشة السبب الذي يجعل الآن هو الوقت المناسب لجزء جديد من سلسلة Payday. مع احتفال Payday 2 بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، فقد حققت مسيرة رائعة لا يمكن لمعظم الألعاب الحالية إلا أن تحلم بها. ومع ذلك، يعتقد بينينغر أن الوقت قد حان للعبة جديدة.

ويصف بينينغر Payday 3 بأنها "مشروع عاطفي" لمطوريها، الذين عمل الكثير منهم على الألعاب السابقة في السلسلة. بينما لا يزال هناك حب لـ Payday 2، شعر فريق التطوير أنهم عالقون في حلقة مفرغة من المحتوى وأرادوا إنشاء شيء جديد ومثير لمعجبيهم.

كان أحد العوامل الدافعة وراء قرار إنشاء Payday 3 هو توفر التقنيات الجديدة، ولا سيما Unreal Engine 4. ورأى الفريق فرصة لتطوير الامتياز وتحسينه، مع الاستفادة من الإمكانات التي يوفرها هذا المحرك. تم تطويرها في البداية باستخدام Unreal Engine 4، وهناك أيضًا خطط للترقية إلى Unreal Engine 5 بعد إطلاق اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك، قطعت الأجهزة التي يستخدمها اللاعبون شوطًا طويلًا منذ إصدار Payday 2 في عام 2013. هذا التقدم التكنولوجي يمكّن Starbreeze Studios من تقديم الميزات والتجارب التي يطلبها المعجبون ولكن لا يمكن تحقيقها في Payday 2.

يشير Penninger أيضًا إلى وجود فراغ في نوع السرقة، حيث تقدم بعض الألعاب تجارب مماثلة لـ Payday. في حين أن الألعاب مثل Grand Theft Auto Online توفر نوعًا مختلفًا من الخبرة، إلا أنه لا يزال هناك مجال للعبة سرقة مخصصة مثل Payday 3.

بشكل عام، فإن الشغف والحب لسلسلة Payday بين مطوريها، جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي وطلب السوق على لعبة سرقة، يجعل الآن الوقت المثالي للعبة Payday 3. يمكن للمعجبين التطلع إلى تجربة متطورة ومحسنة تبني على نجاح أسلافه.

مصادر:

– ديكسيرتو (المصدر)