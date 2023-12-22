في خسارة مفجعة لفريق كانساس سيتي تشيفز، أعرب لاعب الوسط باتريك ماهومز عن إحباطه يوم الأحد بعد أن أثرت مكالمة مثيرة للجدل على نتيجة المباراة. عانى The Chiefs ، الذي يقود حاليًا غرب آسيا برصيد 8-5 ، من هزيمة 20-17 أمام بافالو بيلز.

حدثت المسرحية المحورية المعنية في الثواني الأخيرة من المباراة عندما أبطل حكم التسلل على كاداريوس توني ما كان يمكن أن يكون هبوطًا مبهجًا. تضمنت المسرحية تمريرة جانبية من ترافيس كيلسي إلى توني، لكن الحكام اعتبروا أن توني تجاوز قليلاً خط المشاجرة.

تحدث ماهومز، أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية وأفضل لاعب في بطولة السوبر بول، بصراحة بعد المباراة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بموقع توني، حيث أقر بأن المتلقي كان "بالكاد" فوق الخط. بدلاً من ذلك، ركز ماهوميس على عدم الاتساق وعدم تحذير المسؤولين بشأن حالات التسلل الهجومية.

أعرب لاعب الوسط في The Chiefs عن خيبة أمله بشأن الكيفية التي يمكن بها لمكالمة واحدة أن تغير نتيجة اللعبة وكيف تتعارض مع البروتوكول النموذجي المتبع في اتحاد كرة القدم الأميركي. صرح ماهوميس، الذي لعب لمدة سبع سنوات، أنه لم يشهد مطلقًا أي تسلل هجومي، ناهيك عن واحد دون أي إنذار طوال المباراة.

وشدد ماهومز أيضًا على أنهم كمشجعين، يريدون رؤية اللاعبين في الملعب يحددون النتيجة، بدلاً من المكالمات المثيرة للجدل التي تحدد المباراة. ردد مدرب تشيفز آندي ريد هذه المشاعر، ووجد أنه من المحرج بالنسبة إلى الدوري الوطني لكرة القدم إجراء مثل هذه المكالمة.

ودافع الحكم كارل شيفرز عن المكالمة، مشيرًا إلى أنه لا داعي للتحذير بسبب الوضع المتطرف للاعب، مما يعيق رؤية الحكام للكرة.

تمثل هذه الخسارة أمام Bills أول سلسلة هزائم متتالية لـ Chiefs منذ الأسابيع 2-3 من موسم 2021. تمتد معاناة الفريق إلى ما هو أبعد من هذه اللعبة، حيث لم يحقق فريق All-Pro Travis Kelce أكثر من 100 ياردة في مبارياته الست الأخيرة. علاوة على ذلك، ساهمت جهات الاستقبال الواسعة في زيادة الإحباط من خلال ارتكاب أخطاء باهظة الثمن.

لقد تركت الدعوة المثيرة للجدل فريق تشيفز ونجمهم الوسطي محبطين، مما سلط الضوء على الحاجة إلى الاتساق والشفافية في اتخاذ القرارات. مع تقدم الموسم، سيسعى الزعماء جاهدين للتغلب على هذه النكسات واستعادة مستوى الفوز.