ملخص: على الرغم من بداية الموسم بنتيجة 8-5، يواجه فريق كانساس سيتي تشيفز إحباطات وخسارة في مباراتين متتاليتين. أعرب لاعب الوسط باتريك ماهومز عن عدم رضاه عن نداء التسلل المثير للجدل خلال خسارتهم الأخيرة أمام بوفالو بيلز. يهدف The Chiefs الآن إلى تحويل إحباطاتهم إلى انتصار بينما يستعدون لمواجهة فريق New England Patriots في الأسبوع 15.

بعد خسارة مفجعة أمام بافلو بيلز، أعرب باتريك ماهومز، لاعب الوسط في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ولاعب الوسط في بطولة السوبر بول لفريق كانساس سيتي تشيفز، عن إحباطه من قرار التسلل الحاسم الذي أبطل الهبوط المحتمل. وشدد ماهوميس على أن الأمر لا يتعلق بما إذا كانت المكالمة صحيحة أم لا، بل يتعلق بالانحراف عن البروتوكول النموذجي فيما يتعلق بالتسلل الهجومي. أثرت المكالمة بشكل كبير على نتيجة المباراة، مما أدى إلى إصابة Mahomes وThe Chiefs بخيبة أمل.

كما أعرب آندي ريد مدرب تشيفز عن عدم رضاه عن تعامل المسؤولين مع الموقف، مشيرًا إلى أنه كان محرجًا للدوري الوطني لكرة القدم. أدى عدم وجود تحذير قبل المسرحية إلى تفاقم إحباطهم.

بينما يواجه The Chiefs أول سلسلة هزائم له منذ أوائل موسم 2021، فإنهم يهدفون إلى إعادة تجميع صفوفهم والانتعاش في مباراتهم القادمة ضد نيو إنجلاند باتريوتس المتعثر. مع احتفاظ باتريوتس حاليًا بسجل 3-10، فإن هذا يمثل فرصة لـ Mahomes وThe Chiefs لتوجيه إحباطاتهم إلى نصر حاسم.

كانت صراعات The Chiefs الهجومية واضحة في المباريات الأخيرة، حيث فشل فريق All-Pro Travis Kelce في الوصول إلى 100 ياردة في مبارياته الست الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ارتكبت أجهزة الاستقبال الواسعة أخطاء مكلفة زادت من إحباط ماهوميس على أرض الملعب.

بينما يستعد الزعماء لمواجهتهم في الأسبوع 15 ضد باتريوتس، فإن الفريق مصمم بلا شك على وضع حد لسلسلة هزائمهم واستعادة شكل الانتصارات. إن الفوز على باتريوتس لن يوفر فقط دفعة مطلوبة لثقتهم فحسب، بل سيعزز أيضًا موقعهم في قسم غرب آسيا شديد التنافسية.