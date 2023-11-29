حل التتبع الجديد يعزز جهود الاستدامة في باتو

تبنت باتو، وهي علامة تجارية للملابس النسائية مملوكة لمجموعة LVMH الفاخرة، حلاً متطورًا للتتبع تم تطويره من خلال برنامج تسريع الشركة الأم. أبرمت دار الأزياء التي تتخذ من باريس مقراً لها شراكة مع شركة Fairly Made، وهي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في تحليل التتبع المتقدم.

توفر Fairly Made 360°، وهي منصة برمجيات كخدمة (SaaS)، تقييمات وتصنيفات بناءً على أربعة معايير رئيسية: الشفافية، والأثر البيئي، والأداء الاجتماعي، وقابلية إعادة التدوير. تتيح هذه التصنيفات للعلامات التجارية تقييم استدامة كل قطعة ملابس في مجموعاتها، وتتبع رحلتها عبر سلسلة القيمة وتحديد مجالات التحسين.

ركز التعاون بين Patou وFairly Made في البداية على تقييم 64 منتجًا ضمن خط Patou's Les Essentiels، والذي يتضمن العناصر الأساسية في خزانة الملابس مثل القمصان البيضاء بدون أكمام والجينز وسترات الجينز والسراويل. من خلال الاستفادة من حل التتبع الخاص بـ Fairly Made، تهدف Patou إلى وضع معايير صناعية جديدة فيما يتعلق بالاستدامة والشفافية، مع الحفاظ على وفائها بتراثها.

ومن الجدير بالذكر أن باتو هي العلامة التجارية الأولى من بين مجموعة LVMH الواسعة التي تضم أكثر من 70 علامة تجارية تدمج نظام Fairly Made. تأتي هذه الشراكة في أعقاب تعاون Fairly Made الناجح مع أكثر من 150 علامة تجارية وشركات أزياء أخرى، بما في ذلك Sandro وMaje وClaudie Pierlot المالكة لمجموعة SMCP وGaleries Lafayette وBa&sh وMaison Kitsune وBalzac Paris وAsphalt وAubade وThe Kooples وRossignol.

تم اعتماد Fairly Made في برنامج تسريع الأعمال LVMH Maison des Startups في عام 2018. ويسهل هذا البرنامج، الذي يقع مقره في حرم الشركات الناشئة Station F في باريس، المشاركة في إنشاء خدمات وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لقطاعي الموضة والرفاهية. يحصل رواد الأعمال في البرنامج على إمكانية الوصول إلى التدريب وورش العمل وجلسات التوجيه التي يقدمها موظفو LVMH. بالإضافة إلى ذلك، لديهم الفرصة لتقديم حلولهم إلى دور LVMH، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة مثل Louis Vuitton، وGivenchy، وFendi، وSephora، وLe Bon Marché Rive Gauche.

يعزز التعاون بين Patou وFairly Made التزام LVMH بالاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة لتعزيز شفافية سلسلة التوريد وتعزيز مسؤولية بيئية واجتماعية أكبر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو صنع إلى حد ما؟

ج: Fairly Made هي شركة فرنسية ناشئة متخصصة في التحليل المتقدم لإمكانية التتبع وتوفر تقييمات لسلاسل التوريد بناءً على الشفافية والأثر البيئي والأداء الاجتماعي وقابلية إعادة التدوير.

س: ما هي المنتجات التي تم تقييمها من قبل شركة Fairly Made لباتو؟

ج: قامت Fairly Made بتقييم 64 منتجًا من خط Patou's Les Essentiels، والذي يتضمن قمصان بيضاء بدون أكمام، وجينز، وسترات جينز، وسراويل.

س: هل باتو هي العلامة التجارية الوحيدة التي تستخدم Fairly Made في مجموعة LVMH؟

ج: نعم، باتو هي العلامة التجارية الأولى من بين أكثر من 70 علامة تجارية تابعة لشركة LVMH تستخدم حل التتبع الخاص بشركة Fairly Made.

س: أين يقع مقر برنامج تسريع الشركات الناشئة LVMH Maison des Startups؟

ج: يقع برنامج تسريع الأعمال LVMH Maison des Startups في حرم الشركات الناشئة Station F في باريس.

س: ما هي العلامات التجارية الأخرى التي أبرمت شراكة مع Fairly Made؟

ج: لقد تعاونت Fairly Made مع أكثر من 150 علامة تجارية وشركة أزياء، بما في ذلك Sandro وMaje وClaudie Pierlot المالكة لمجموعة SMCP وGaleries Lafayette وBa&sh وMaison Kitsune وBalzac Paris وAsphalt وAubade وThe Kooples وRossignol.