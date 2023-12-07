يبدأ اختبار نظام TAPP الجديد لدفعات أجرة Tap-and-Go على PATH

من المقرر اختبار نظام جديد لدفع الأجرة يسمى TAPP (دفع PATH للوصول الإجمالي) في محطتين، مما يوفر للركاب راحة الدفع عن طريق النقر والتنقل باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان المجهزة بالرقاقة أو المحافظ الرقمية. سيبدأ البرنامج التجريبي في الساعة 10 صباحًا يوم الثلاثاء، مع خمسة بوابات دوارة في جورنال سكوير في جيرسي سيتي وشارع 33 في مانهاتن. والجدير بالذكر أن هذا النظام الجديد سيحل في النهاية محل بطاقات SmartLink الحالية وبطاقات MetroCards للدفع لكل رحلة التي يستخدمها راكبو PATH.

يهدف نظام TAPP إلى توفير خدمة أسرع وأكثر سهولة وملاءمة للركاب. من خلال القضاء على حاجة الركاب لتجديد البطاقات، سيوفر النظام وقتًا ثمينًا خلال ساعة الذروة ويبسط عملية الصعود لكل من المستخدمين العاديين وزوار نظام PATH.

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم PATH، سيث ستاين، سيتم تنفيذ نظام TAPP تدريجيًا على مدار فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا. خلال هذه الفترة المرحلية، ستظل معدات SmartLink وMetroCard الحالية قيد التشغيل لضمان الانتقال السلس للركاب.

أعرب رئيس هيئة الميناء كيفن أوتول عن التزام المنظمة بتعزيز تجربة السفر للعملاء. قال أوتول: "لقد طلب عملاؤنا نظام دفع أجرة النقر والانطلاق، ويساعد الإصدار التجريبي من PATH لهذه التكنولوجيا الجديدة على إنشاء تجربة سلسة تفتح خيارات السفر لمزيد من الركاب".

كما أكدت كلاريل ديجراف، المدير العام ومدير PATH، على فوائد نظام TAPP، مشيرة إلى أنه سيجعل دفع الأجرة أسرع وأكثر ملاءمة. أشادت زوي بالدوين، مديرة رابطة الخطة الإقليمية في نيوجيرسي، بجهود هيئة الموانئ وسلطت الضوء على جانب توفير الوقت في النظام، مشيرة إلى أنه سيمنع المواقف المحرجة لحوادث انخفاض الرصيد خلال ساعة الذروة.

مع بدء اختبار نظام TAPP، يمكن لركاب PATH أن يتطلعوا إلى مستقبل من دفع أجرة النقر والانطلاق، مما يوفر تجربة سفر أكثر سلاسة وملاءمة. تهدف هيئة الميناء إلى جعل تنفيذ TAPP على مستوى النظام حقيقة واقعة في الأشهر المقبلة، مما يوفر حل دفع حديث لراكبي PATH.