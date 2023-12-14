مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في التهديد الذي تعرضت له رحلة أورلاندو إلى رود آيلاند

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حاليًا في تهديد تم الإبلاغ عنه على متن رحلة جوية من أورلاندو، والتي اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري في جاكسونفيل. وقع الحادث على متن رحلة طيران بريز رقم 717، في طريقها إلى مطار تي إف جرين الدولي في رود آيلاند. وكان سبب الهبوط الاضطراري هو اضطراب الركاب على متن الطائرة.

وفقًا لشركة Breeze Airways، بدأ الاضطراب كشجار بين راكبين، لكنه تصاعد بسرعة، مما أدى إلى ما كان يُنظر إليه على أنه تهديد أمني. وأكدت شركة الطيران أن سلامة ركابها هي أولويتها القصوى وأنها تأخذ أي نوع من التهديد على محمل الجد. وهم يتعاونون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق الجاري في الحادث.

في البداية، عند الهبوط في جاكسونفيل، ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود تهديد مشروع. ومع ذلك، فهم يعملون الآن بنشاط مع شركائهم لضمان سلامة جميع الركاب المعنيين. ولم يتم الكشف عن الطبيعة الدقيقة للتهديد أو التفاصيل المحددة للاضطراب.

يتم توفير أماكن إقامة للركاب على متن الرحلة المحولة طوال الليل، وقد قامت شركة Breeze Airways بترتيب رحلة إلى بروفيدنس في صباح اليوم التالي. تلتزم شركة الطيران بضمان السفر السلس لركابها إلى وجهتهم المقصودة.

وبما أن هذا تحقيق مستمر، فمن المرجح أن تظهر المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة. ترقبوا قناة News Channel 8 من خلال تحديثاتنا على الهواء وتطبيق الهاتف المحمول WFLA News Channel 8 المجاني للحصول على آخر التطورات حول هذا الحادث.