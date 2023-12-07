يستفيد الطلاب من النهج الجديد للتقويم المدرسي

في محاولة لتحسين حضور الطلاب وتقليل انقطاع وقت التدريس، نفذت المنطقة التعليمية لمقاطعة باسكو في فلوريدا نهجًا جديدًا للتقويم المدرسي للعام الدراسي 2024-25. بدلاً من الجدول التقليدي لأسبوع دراسي مدته خمسة أيام، ستقدم المنطقة عطلات نهاية الأسبوع لمدة أربعة أيام على مدار العام، إلى جانب إجازات العطلات الحالية.

كان الدافع وراء قرار تقديم هذه "الإجازات الصغيرة" هو المخاوف من أن العائلات غالبًا ما تأخذ إجازات خلال أيام الدراسة، مما يؤدي إلى غياب الطلاب. ومن خلال توفير خيارات إضافية للتخطيط للعطلات، تأمل المنطقة في تشجيع العائلات على جدولة الرحلات خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة المحددة، مما يقلل عدد حالات الغياب خلال أيام الدراسة العادية.

يبلغ متوسط ​​معدل الغياب اليومي في المنطقة حاليًا حوالي 5%، كما أن معدل التغيب المزمن آخذ في الارتفاع. الهدف من التقويم الجديد هو مكافحة هذه المشكلات من خلال إعطاء الأولوية للحضور وزيادة وقت التدريس للطلاب. على الرغم من قصر الأسبوع، تؤكد المنطقة أن التقويم المعدل سيظل يوفر دقائق أكثر للدروس مقارنة بالعام الحالي.

ولتلبية احتياجات كل من الطلاب والمعلمين بشكل أكبر، أجرت المنطقة أيضًا تعديلات أخرى على التقويم. تم إلغاء أربعة أنصاف أيام من الفصل الدراسي الأول لتوفير يوم كامل لتدريب المعلمين. بالإضافة إلى ذلك، لن تقوم المنطقة بجدولة أيام تعويضية محددة للإعصار، مما يسمح بالمرونة في استيعاب وقت التدريس الضائع.

تم تنظيم العام الدراسي بعناية لتحقيق أقصى قدر من وقت التدريس قبل فتح نافذة الاختبار الحكومية في مايو. من خلال البدء في أقرب تاريخ مسموح به وفقًا لقانون الولاية، تهدف المنطقة إلى تحقيق أقصى استفادة من الوقت المتاح لإعداد الطلاب للتقييمات المهمة.

تلتزم المنطقة التعليمية في مقاطعة باسكو باستكشاف طرق مبتكرة لتعزيز حضور الطلاب ووقت التدريس. ومن خلال تنفيذ هذه التغييرات على التقويم المدرسي، تأمل المنطقة في تحسين نتائج الطلاب وإنشاء بيئة تعليمية أكثر فعالية.