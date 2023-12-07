إغلاق الولايات المتحدة 23 في مقاطعة غرينوب بسبب أعمال الهدم

ستشهد حركة المرور في US 23 في مقاطعة Greenup إغلاقًا مؤقتًا حيث تقوم أطقم العمل بهدم جسر AK Steel القديم. ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق في الساعة 7 مساءً يوم الاثنين 4 ديسمبر. وسيتم وضع المتاريس شمال شارع ديدريش (KY 693) وجنوب جسر أيرونتون-راسل، مما يؤدي إلى إغلاق كامل لـ US 23 بين هذه النقاط. يُنصح سائقي السيارات بالبحث عن طرق بديلة عبر Flatwoods خلال هذه الفترة.

تهدف كليفلاند كليفس، المنظمة المتعاقدة، إلى إكمال عملية الهدم وإعادة فتح US 23 بحلول صباح الثلاثاء. ومع ذلك، قد يمتد العمل والتحويلات الناتجة إلى الليلة التالية إذا لزم الأمر. سيظل الطريق السريع مغلقًا حتى الساعة 7 صباحًا يوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

بالنسبة لحركة المرور المتجهة شمالًا على طريق US 23، يُطلب من السائقين الاندماج يسارًا بالقرب من خط مقاطعة Boyd-Greenup (Russell Plaza)، ثم الانعطاف يسارًا إلى KY 693. استمر شمالًا على KY 693 لمسافة 1.8 ميل تقريبًا، ثم انعطف يمينًا إلى KY 207. من خلال فلاتوودز. سيسمح هذا للسائقين بالعودة إلى US 23 شمال راسل.

يجب أن تتجه حركة المرور المتجهة جنوبًا على طريق الولايات المتحدة 23 يمينًا عند KY 207، شمال راسل بالقرب من ساحة السكك الحديدية، واتبع الطريق السريع عبر فلاتوودز. ثم اتجه يسارًا إلى KY 693 للعودة إلى US 23 بالقرب من Russell Plaza، جنوب الجسر. يجب على السائقين المتجهين نحو أيرونتون، أوهايو، الاستمرار مباشرة إلى جسر أيرونتون-راسل.

بالنسبة لحركة المرور في ولاية أوهايو التي تنوي التوجه جنوبًا على الطريق US 23 باتجاه Ashland، يجب على السائقين الانعطاف يمينًا واتخاذ الطريق US 23 شمالًا إلى KY 207. اتبع المنعطف عبر Flatwoods للوصول إلى وجهتهم.

يجب أن يكون سائقو السيارات مستعدين للنسخ الاحتياطي والتأخير المحتمل أثناء هذا الإغلاق. يتم تنفيذ أعمال الهدم من قبل شركة Cleveland Cliffs بموجب موافقة تصريح مجلس النقل في كنتاكي. ابق على اطلاع بأحدث المعلومات عن طريق التحقق بانتظام من تطبيق WSAZ.

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