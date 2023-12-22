الأفلام الفوتوغرافية والبالونات: طفرة في الكشف عن أشعة جاما

سمحت تقنية رائدة تستخدم الأفلام الفوتوغرافية ومنطاد المراقبة العلمية لباحثي جامعة كوبي بالتقاط الصورة الأكثر دقة على الإطلاق لشعاع أشعة جاما لنجم نيوتروني. تمثل أشعة جاما، المعروفة بمنتجها عالي الطاقة من الانشطار النووي، تحديًا للكشف عنها بسبب طول موجتها القصير وعدم قدرتها على انحرافها أو اكتشافها بواسطة أجهزة استشعار قياسية.

للتغلب على ذلك، لجأ فريق من علماء الفيزياء الفلكية بقيادة أوكي شيغيكي إلى الأفلام الفوتوغرافية، وهي أول مادة تستخدم للكشف عن النشاط الإشعاعي. ومن خلال الاستفادة من الحساسية العالية لهذه الأفلام وعملية استخراج البيانات الجديدة، قام الباحثون بتكديس أفلام متعددة لتتبع مسار الجسيمات الناتجة عن تأثيرات أشعة جاما. تمامًا كما يمكن لتكديس الفطائر تحديد اتجاه القشة، فإن حزمة الأفلام المكدسة تسجل اتجاه أشعة جاما.

ولتقليل التداخل الجوي، تم تركيب مجموعة الأفلام على منطاد مراقبة علمي ورفعها إلى ارتفاع يتراوح بين 35 و40 كيلومترًا. ومع ذلك، فإن تأرجح البالون والتواءه خلق مشاكل في استقرار إعداد "التلسكوب". ولمعالجة ذلك، تم إضافة كاميرات لتسجيل اتجاه الجندول بالنسبة للنجوم في جميع الأوقات.

نشأ تحدي جديد في تسجيل الوقت الدقيق لتأثيرات أشعة جاما، حيث أن الفيلم الفوتوغرافي لا يلتقط مرور الوقت بطبيعته. ولحل هذه المشكلة، تم تصنيع الطبقات الثلاث السفلية من الفيلم لتتحرك ذهابًا وإيابًا بسرعات مختلفة، تشبه عقارب الساعة. ومن خلال تحليل التفكك النسبي للآثار في هذه الطبقات، تمكن الباحثون من حساب الوقت الدقيق للتأثير وربطه مع اللقطات التي التقطتها الكاميرات.

نشر الفريق مؤخرًا الصورة الناتجة في مجلة الفيزياء الفلكية، والتي تعرض نجم فيلا النابض، وهو نجم نيوتروني يصدر شعاع جاما يشبه المنارة في الليل. تتميز الصورة بأعلى مستوى من الدقة تم تحقيقه على الإطلاق، حيث تم التقاط عدة تريليونات من المسارات بدقة 1/10,000 ملم. ومن خلال الجمع بين معلومات الوقت ومراقبة المواقف، نجح الباحثون في تحديد الأصول الدقيقة للأحداث.

يفتح هذا الاكتشاف المذهل الأبواب أمام مزيد من التقدم في الكشف عن أشعة جاما ويمهد الطريق لفهم أعمق للأجسام النجمية مثل المستعرات الأعظم وبقاياها. ومن خلال الجمع بين التقنيات التقليدية وأساليب التقاط البيانات الحديثة، يفتح العلماء إمكانيات جديدة في أبحاث الفيزياء الفلكية.