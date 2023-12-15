اندلع جدل ساخن في مدينة بالم سبرينغز حول مصير تمثال مارلين مونرو الشهير. منذ عودتها إلى المدينة في يونيو 2021، أصبح التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 26 قدمًا موضوعًا مثيرًا للخلاف بين السكان وأصحاب الأعمال.

بينما احتفل بعض الأفراد بوجود التمثال، يرى آخرون أنه يجسد أيقونة ويعزز كراهية النساء. ووقعت احتجاجات وتم رفع دعاوى قضائية في محاولة لإزالة التمثال من موقعه بوسط المدينة.

في الأصل، كانت الخطة تقضي ببقاء مارلين في منصبها الحالي حتى عام 2024. ومع ذلك، عقد مجلس مدينة بالم سبرينغز اجتماعًا خاصًا اليوم لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يصبح التمثال إجراء اقتراع في الانتخابات المستقبلية.

وتم خلال اللقاء التعبير عن وجهات نظر مختلفة. دعا أحد مالكي العقارات بحماس إلى إبقاء مارلين في موقعها الحالي إلى أجل غير مسمى. وقد قدر العديد من أصحاب الأعمال المحليين الشعبية والأهمية الثقافية التي يجلبها التمثال إلى المدينة.

على الجانب الآخر من النقاش، يرى بعض السكان أن التمثال غير مناسب لمدينة بالم سبرينغز، خاصة في ضوء تركيز البلاد على مكافحة العنف الجنسي ضد المرأة. ويعتقدون أنه يجب إزالة التمثال واستبداله بنصب تذكاري أكثر تمثيلاً.

في النهاية، صوت مجلس مدينة بالم سبرينغز على تعديل خطة بالم سبرينغز المحددة والاحتفاظ بتمثال "مارلين إلى الأبد" في موقعه الحالي بشكل دائم. ويقول مؤيدو القرار إن التمثال يتماشى مع الطابع الفريد للمدينة ويعمل كرمز لتراثها الثقافي الغني.

ومع احتدام الجدل، تظل بالم سبرينغز مدينة منقسمة حول وجود هذا التمثال الشهير. وبينما ينظر إليها البعض على أنها قطعة فنية عزيزة، يرى البعض الآخر أنها شهادة على القيم التي عفا عليها الزمن. الوقت وحده هو الذي سيحدد كيف ستتطور هذه القضية المثيرة للجدل في المستقبل.