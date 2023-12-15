عنوان جديد: الجدل الدائر حول تمثال مارلين مونرو في بالم سبرينغز

ملخص: أثار تمثال مارلين مونرو الشهير في بالم سبرينغز الاحتفال والاحتجاج منذ وصوله. في حين أن بعض السكان وأصحاب الأعمال يقدرون القيمة الثقافية والاهتمام الذي يجلبه للمدينة، يرى آخرون أن التمثال يجسد النساء. عقد مجلس مدينة بالم سبرينغز مؤخرًا اجتماعًا لتقرير ما إذا كان ينبغي أن يكون التمثال بمثابة إجراء اقتراع في الانتخابات المقبلة. على الرغم من المعارضة، صوت المجلس في النهاية على إبقاء التمثال في موقعه الحالي بشكل دائم، مع تعديل خطة بالم سبرينغز المحددة لاستيعابه.

كان تمثال مارلين مونرو مصدرًا للخلاف بين السكان المحليين في بالم سبرينغز منذ تركيبه الأولي في عام 2012. وقد استفادت العديد من الشركات من الشعبية المتزايدة وحركة المرور التي جلبها التمثال، الذي أصبح معلمًا ثقافيًا في المدينة. يجادل المؤيدون بأنه تمثيل مثالي لهوليوود والحداثة والمساواة.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع هذا الشعور. ويزعم المنتقدون أن الترويج لتمثال مارلين مونرو، وهو رمز لتشييء المرأة، أمر غير مناسب، وخاصة في وقت حيث يوجد تركيز قوي على معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. أعربت ليز أرمسترونج، إحدى السكان المعنيين، عن استيائها، قائلة إن التمثال يديم كراهية النساء ويجب إزالته من موقعه المركزي.

وعلى الرغم من الجدل، اتخذ مجلس مدينة بالم سبرينغز قرارًا بإبقاء تمثال مارلين مونرو في مكانه الحالي بشكل دائم. وصوت المجلس على تعديل خطة بالم سبرينغز المحددة، والتي تتضمن إخلاء جزء من طريق المتحف لاستيعاب التمثال. ويعتقد الزوار وبعض السكان أن التمثال يضيف إلى الطابع الفريد لمدينة بالم سبرينغز، بما يتماشى مع تركيز المدينة على الهندسة المعمارية والحداثة.

وبينما لا يزال الجدل حول التمثال قائما، فإنه أثار نقاشات مهمة حول تمثيل المرأة في الفن العام والتوازن بين الحفاظ على الأيقونات التاريخية ومعالجة الاهتمامات الاجتماعية. يعكس قرار الاحتفاظ بتمثال مارلين مونرو في بالم سبرينغز التزام المدينة بهويتها ومعالمها الثقافية.