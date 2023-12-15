تمثال مارلين مونرو المثير للجدل سيبقى في بالم سبرينغز

ملخص: على الرغم من الجدل المستمر، صوت مجلس مدينة بالم سبرينغز لصالح إبقاء تمثال مارلين مونرو المثير للجدل في موقعه الحالي بشكل دائم. وجاء القرار بعد أشهر من الاحتجاجات والمعارك القانونية بين أولئك الذين احتفلوا بعودة التمثال الذي يبلغ طوله 26 قدمًا وآخرين ممن اعتبروه تجسيدًا لأيقونة. وبينما أشاد بعض السكان وأصحاب الأعمال بالتمثال لأهميته الثقافية ومساهمته في شعبية المدينة، قال آخرون إنه في غير محله ويديم كراهية النساء.

بعد وصول تمثال مارلين مونرو إلى بالم سبرينغز في يونيو 2021، أصبح على الفور موضوع نقاش ساخن. وبينما كان بعض أصحاب الأعمال والمقيمين سعداء بعودته، عارض آخرون بشدة وجوده، زاعمين أنه يمثل الشخصية الأيقونية. أدت وجهات النظر المختلفة هذه إلى جهود مستمرة من مجموعات مختلفة لإزالة التمثال من منطقة وسط المدينة، مما أدى إلى رفع دعاوى قضائية.

في الأصل، كانت الخطة تقضي ببقاء مارلين في موقعها الحالي حتى عام 2024. ومع ذلك، في اجتماع عُقد خصيصًا، ناقش مجلس مدينة بالم سبرينغز ما إذا كان سيتم جعل التمثال إجراء اقتراع مستقبلي. جادل أحد مالكي العقارات بحماس للمجلس للتصويت لصالح إبقاء مارلين في موقعها الحالي بشكل دائم.

وكان للتمثال تأثير كبير على المدينة منذ ظهوره لأول مرة في عام 2012، حيث أشاد العديد من أصحاب الأعمال المحليين بمساهمته في شعبية المدينة. جادل المؤيدون بأن مارلين تتماشى تمامًا مع الهوية الثقافية لمدينة بالم سبرينغز، حيث تمثل المساواة وهوليوود والحداثة.

من ناحية أخرى، أشار المنتقدون إلى مخاوف بشأن تمثيل المرأة والعنف الجنسي، خاصة في الوقت الذي تركز فيه الأمة على معالجة مثل هذه القضايا. وأعرب سكان مثل ليز أرمسترونج عن استيائهم، ووصفوا التمثال بأنه رمز لكراهية النساء لا مكان له في الموقع المركزي لمدينة بالم سبرينغز.

على الرغم من الجدل، صوت مجلس مدينة بالم سبرينغز في النهاية على تعديل خطة بالم سبرينغز المحددة والحفاظ على التمثال في موقعه الحالي بشكل دائم. ويستلزم القرار إخلاء جزء من طريق المتحف لاستيعاب وجود التمثال.

وبينما يواصل البعض انتقاد القرار، يقدر العديد من الزوار والسكان المحليين التمثال لأهميته الثقافية وقدرته على تمييز بالم سبرينغز كوجهة فريدة من نوعها. وأشاد كيث باترسون، وهو زائر من ولاية أوريغون، بتوافق التمثال مع الجمالية والهوية الشاملة للمدينة.

وفي النهاية، سيبقى تمثال مارلين مونرو، بمثابة نقطة انبهار وخلاف بين المقيمين والزوار على حد سواء في بالم سبرينغز.