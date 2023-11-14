تقدم أمازون لوحة مفاتيح Apple الذكية لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة بسعر لا يهزم

تقدم أمازون حاليًا خصمًا رائعًا على لوحة المفاتيح الذكية من Apple لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة، مما يجعلها ميسورة التكلفة أكثر من أي وقت مضى. الملحق، الذي يبلغ سعره عادةً 159 دولارًا، متاح الآن مقابل 79 دولارًا فقط مع الشحن المجاني. تقدم هذه الصفقة خصمًا هائلاً بنسبة 50%، كما أنها أرخص بدولار واحد من أدنى سعر سابق خلال موسم العطلات في العام الماضي. وهو أيضًا أقل بـ 1 دولارًا من العرض السابق في أغسطس. يمثل هذا فرصة ممتازة لأي شخص يخطط لإهداء جهاز iPad مقاس 37 بوصة في ديسمبر، حيث يمكنهم الآن شراء هذا الملحق الأساسي بسعر مخفض بشكل كبير.

تم تصميم لوحة المفاتيح الذكية من Apple خصيصًا لتحويل جهاز iPad مقاس 10.2 بوصة إلى محطة عمل مريحة من خلال توفير تجربة كتابة فعلية. تتصل لوحة المفاتيح ذات النمط المطوي بسلاسة بالكمبيوتر اللوحي عبر الموصل الذكي من Apple، مما يزيل متاعب استخدام Bluetooth أو شحن الملحق. من خلال قراءة مراجعتنا العملية لإصدار iPad Pro، يمكن للعملاء الحصول على فهم أفضل لميزاته وإمكانياته.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون في المقام الأول عن الحماية لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة الخاص بهم ولا يحتاجون إلى وظيفة لوحة المفاتيح، فإن الأغطية الذكية الرسمية من Apple معروضة للبيع أيضًا. مع توفر ألوان مختلفة، يتم ربط هذه الأغطية مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من جهاز iPad، مما يحمي الشاشة من الخدوش عند عدم الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يمكن طيها لتكون بمثابة حامل عملي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الخصم على لوحة المفاتيح الذكية من Apple لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة على Amazon؟

يبلغ الخصم الحالي على لوحة المفاتيح الذكية من Apple لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة على Amazon 50%، مما يخفض سعرها إلى 79 دولارًا من 159 دولارًا المعتاد.

هل الخصم على Smart Keyboard هو أقل سعر على الإطلاق؟

نعم، العرض الحالي على أمازون هو أقل سعر على الإطلاق للوحة المفاتيح الذكية، حتى أنه تجاوز أدنى سعر سابق خلال موسم العطلات العام الماضي بمقدار دولار واحد.

ما هي الملحقات الأخرى المعروضة للبيع لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة؟

إلى جانب لوحة المفاتيح الذكية، تتوفر أيضًا الأغطية الذكية الرسمية من Apple لجهاز iPad مقاس 10.2 بوصة بسعر مخفض. توفر هذه الأغطية الحماية لجهاز iPad ويمكن استخدامها كحامل.