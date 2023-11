تركيز جديد على التتابعات وتسريح العمال: تتحول استراتيجية مجموعة Digital Bros Group استجابة لتغير سوق ألعاب الفيديو

تقوم مجموعة Digital Bros Group، المالكة للناشر الشهير 505 Games، والمعروفة بألقاب مثل Control: Ultimate Edition وDeath Stranding PC، بتنفيذ تغيير كبير في استراتيجيتها. أعلنت الشركة عن خطط لتسريح 30٪ من قوتها العاملة العالمية وإعطاء الأولوية لتطوير التتابعات والإصدارات الجديدة من الألعاب القائمة. ويأتي هذا القرار استجابة للتفضيلات المتطورة لسوق ألعاب الفيديو، والتي تعتقد شركة Digital Bros أنها أصبحت أكثر انتقائية وميلاً نحو الملكية الفكرية المألوفة (IPs).

في بيان صحفي رسمي، أوضحت شركة Digital Bros أن المستهلكين ينجذبون بشكل متزايد نحو الألعاب الراسخة، ويختارون التعامل مع هذه العناوين لفترات طويلة. وقد أدى هذا التحول في سلوك المستهلك إلى قيام الشركة بتكييف نهجها لتظل قادرة على المنافسة في الصناعة. من خلال التركيز على التتابعات وعناوين IP الناجحة الحالية، تهدف Digital Bros إلى معالجة ديناميكيات السوق المتغيرة وتخصيص الموارد نحو المشاريع ذات الجاذبية المثبتة.

على الرغم من أنه ليس من غير المألوف أن تعطي الشركات الأولوية للأجزاء الثانية وإعادة الإنتاج نظرًا لانخفاض المخاطر الملحوظة، فمن المفاجئ أن نرى هذه الإستراتيجية تتحول من مالك 505 Games. لقد اشتهرت 505 Games بنشر مجموعة متنوعة من الألعاب، بما في ذلك Ghostrunner وBrothers: A Tale of Two Sons وBloodstained: Ritual of the Night وAbzu وغيرها. تشتهر هذه العناوين بابتكارها وأصالتها، وهو ما يتناقض مع التركيز على الامتيازات القائمة الموجودة في الإستراتيجية الجديدة.

ينبع قرار تنفيذ عمليات تسريح العمال من محاولة مواءمة القوى العاملة في Digital Bros مع تركيزها المنقح. ومن خلال تبسيط العمليات وتقليص عدد الموظفين، تهدف الشركة إلى تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة ووضع نفسها لتحقيق النجاح في المستقبل. ومع ذلك، فإن التأثير على 505 Games على وجه التحديد لا يزال غير واضح، حيث لم تقدم Digital Bros تفاصيل محددة بشأن كيفية تأثير عمليات تسريح العمال على شركتها الفرعية.

وعلى الرغم من التحول الاستراتيجي، أكدت شركة Digital Bros أن المشاريع الجديدة لم يتم التخلي عنها بالكامل. تدرك الشركة أهمية تحقيق التوازن بين التتابعات والإنتاج الجديد ذو الميزانية الأكبر للحفاظ على محفظة متنوعة.

بشكل عام، يستمر مشهد صناعة ألعاب الفيديو في التطور، حيث يُظهر اللاعبون تفضيلًا للامتيازات المألوفة. يعكس قرار شركة Digital Bros بإعطاء الأولوية للأجزاء التالية وتسريح جزء كبير من قوتها العاملة التزام الشركة بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة هذه مع السعي لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة

1. لماذا تقوم مجموعة Digital Bros بتسريح الموظفين؟

تقوم مجموعة Digital Bros Group بتسريح الموظفين استجابةً لسوق ألعاب الفيديو المتطور، والذي أصبح أكثر انتقائية فيما يتعلق بالألعاب الجديدة. تعتقد الشركة أن المستهلكين يعودون بشكل متزايد إلى الملكية الفكرية الراسخة (IPs) ويمارسون هذه الألعاب لفترات أطول. ونتيجة لذلك، قررت شركة Digital Bros تكييف استراتيجيتها للتركيز على الأجزاء المتتابعة والإصدارات الجديدة من الألعاب الناجحة والمثبتة سابقًا، مما يستلزم إعادة هيكلة قوتها العاملة.

2. كيف سيؤثر تسريح العمال على 505 Games؟

في حين أن Digital Bros Group لم تقدم تفاصيل محددة حول كيفية تأثير تسريح العمال على شركتها الفرعية 505 Games، فمن المتوقع أن يؤثر تخفيض القوى العاملة أيضًا على الناشر. ومع ذلك، فإن مدى التأثير على 505 Games لا يزال غير مؤكد في الوقت الحالي.

3. هل ستتخلى مجموعة Digital Bros Group عن المشاريع الجديدة تمامًا؟

لا، ذكرت مجموعة Digital Bros أن المشاريع الجديدة لم يتم التخلي عنها بالكامل. في حين أن تركيز الشركة سيكون في المقام الأول على التتابعات والألعاب المعروفة، فإنها تدرك أهمية تحقيق التوازن وستواصل القيام بإنتاج جديد بميزانية أكبر جنبًا إلى جنب مع جهودها في التتابعات.