Overwatch 2: عام من الصعود والهبوط

كانت بداية Overwatch 2، وهي التكملة المرتقبة للعبة البطل مطلق النار من Blizzard، بداية صعبة بعد ظهورها لأول مرة في أواخر عام 2022. كانت الرسائل المحيطة باللعبة مربكة، ولم يتم تلبية التوقعات، كما أحبط التحول إلى تسييل تذاكر المعركة المشجعين القدامى. ومع ذلك، شهد عام 2023 أول عام كامل لدعم Overwatch 2، وعلى الرغم من صعودها وهبوطها، فقد حققت اللعبة تقدمًا كبيرًا.

لقد كان تقديم الأبطال الجدد أحد أبرز الأحداث في Overwatch 2. انضم كل من Lifeweaver وIllari وMauga إلى القائمة، حيث جلب كل منهم قدرات وأساليب لعب فريدة. على الرغم من أن هؤلاء الأبطال لم يغيروا قواعد اللعبة، إلا أنهم وجدوا مكانهم في اللعبة وأضافوا عمقًا إلى تجربة اللعب.

قامت Blizzard أيضًا بإجراء تعديلات كبيرة على Sombra وRoadhog، وهما بطلان موجودان في اللعبة. أثارت هذه التعديلات جدلاً بين اللاعبين، لكنها أظهرت التزام المطور بإبقاء اللعبة جديدة ومستجيبة لتعليقات اللاعبين.

أصبح تقديم نموذج اللعب المجاني مع المعاملات الدقيقة أمرًا شائعًا في صناعة الألعاب، وOverwatch 2 ليست استثناءً. على الرغم من أن تقديم اللعبة مجانًا له مزاياه، إلا أن العديد من الميزات والعناصر التي كان يمكن الحصول عليها بسهولة في السابق أصبحت الآن مقفلة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. حتى الأبطال الجدد مرتبطون ببطاقة المعركة، مما يتطلب من اللاعبين إنفاق الأموال أو استثمار وقت كبير لفتحهم.

واجه اللعب المُصنف في Overwatch 2 تحديات أيضًا. أدت إزالة نظام تصنيف المهارات العددية إلى حدوث ارتباك بين اللاعبين، وكان على بليزارد إجراء تعديلات على نظام التصنيف بناءً على تعليقات اللاعبين. بالإضافة إلى ذلك، تسبب تدهور التصنيف وتصنيف التوفيق في إحباط اللاعبين التنافسيين على مدار العام.

بشكل عام، حظيت لعبة Overwatch 2 بنصيبها العادل من التحديات، لكنها قطعت أيضًا خطوات واسعة في تحسين اللعبة. مع قاعدة اللاعبين المخصصة والتحديثات المستمرة والدعم من Blizzard، يبدو مستقبل Overwatch 2 واعدًا. تستمر اللعبة في التطور، ويمكن للاعبين توقع محتوى وتحسينات أكثر إثارة في السنوات القادمة.