قراصنة الحفلات: مغامرة تعاونية فوضوية في أعالي البحار

استعد لتجربة ألعاب تعاونية جامحة ومرحة مع Party Pirates، وهي لعبة جديدة تجمع بين عناصر Sea of ​​Thieves وOvercooked. تم تطوير لعبة الأريكة التعاونية القادمة هذه بواسطة Simplicity Games، وهي مصممة لإضفاء الفوضى والضحك على جلسات اللعب الخاصة بك كما لم يحدث من قبل.

في لعبة Party Pirates، يتولى اللاعبون دور القادة، ويعملون معًا من أجل البقاء في أعالي البحار. مع دعم ما يصل إلى أربعة لاعبين، تؤكد هذه اللعبة على أهمية العمل الجماعي والتنسيق. ستحتاج إلى الاعتماد على بعضكما البعض لإبقاء سفينتك طافية والتغلب على التحديات المختلفة.

يعرض المقطع الدعائي المتفائل والكارتوني للعبة الفوضى المحتملة التي يمكن أن تحدث عندما يفشل اللاعبون في التعاون. بدءًا من الهروب من الجنود أثناء حمل صندوق كنز ثقيل وحتى اتخاذ قرار بشأن القتال أو الهروب من أجله، تختبر لعبة Party Pirates قدرتك على اتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية.

بينما يمكنك لعب Party Pirates منفردًا مع إضافة عناصر اللغز، فإن اللعبة تتألق حقًا عند لعبها مع الأصدقاء. سواء كنت تجلس جنبًا إلى جنب على الأريكة أو تتواصل عبر الإنترنت، فمن المؤكد أن الطبيعة الفوضوية للعبة ستؤدي إلى الضحك ولحظات لا تُنسى.

على الرغم من أن تاريخ إصدار لعبة Party Pirates لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أن اللاعبين المتحمسين يمكنهم بالفعل إضافة اللعبة إلى قائمة أمنياتهم على Steam. وإذا كنت في حالة مزاجية لفوضى متعددة اللاعبين، فاطلع على قائمة أفضل الألعاب متعددة اللاعبين. إذا كنت مهتمًا على وجه التحديد بموضوع القراصنة، فلدينا أيضًا دليل حول كيفية عمل تذكرة معركة Sea of ​​Thieves.

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