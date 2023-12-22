استعد لمواجهة الفوضى في أعالي البحار مع قراصنة الحفلات

ملخص: يجلب المطور البولندي Simplicity Games الفوضى والضحك إلى جلسات اللعب الخاصة بك من خلال لعبتهم التعاونية القادمة على الأريكة، Party Pirates. من خلال مزج أسلوب اللعب المحموم في لعبة Overcooked مع مغامرة Sea of ​​Thieves، تم إعداد لعبة Party Pirates لتكون تجربة مرحة ومليئة بالتحديات تتطلب العمل الجماعي والتنسيق من أجل البقاء. سواء كنت تبحر في مياه غادرة أو تهرب من جنود العدو، فإن هذه اللعبة تعدك بإبقائك على حافة مقعدك.

استعد لإطلاق العنان للجنون في لعبة Party Pirates، حيث يكون كل لاعب قائدًا. لا مزيد من الجدل حول من هو المسؤول، حيث تضع اللعبة الجميع في مغامرة تعاونية فوضوية. مع ما يصل إلى أربعة لاعبين، ستجد نفسك تبحر في أعالي البحار وتواجه تحديات مختلفة معًا. مفتاح النجاح؟ العمل بروح الفريق الواحد. وفقًا لـ Simplicity Games، "فقط العمل الجماعي هو الذي سيبقي سفينتك واقفة على قدميها."

يقدم المقطع الدعائي المتفائل والكارتوني للعبة Party Pirates لمحة عن طريقة اللعب الفوضوية التي تنتظر اللاعبين. من الواضح أن التعاون ضروري، حيث يوضح القراصنة في المقطع الدعائي عواقب عدم التعاون. لكن لا تخف، لأن اللعبة تعد بالكثير من الضحك والسخافة على طول الطريق.

في حين يمكن لعب Party Pirates منفردًا، إلا أنها تزدهر حقًا عند اللعب مع الأصدقاء. اجمع طاقمك للاستمتاع بتجربة لعب لا تُنسى ومليئة بالضحك والصداقة الحميمة. تذكر أن قدحًا من الشراب قد يضيف إلى أصالة روح القرصان!

على الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ إصدار لعبة Party Pirates بعد، إلا أنه يمكنك إضافتها إلى قائمة أمنياتك على Steam ليتم إعلامك عند توفرها. إذا كنت في حالة مزاجية للقيام ببعض الأحداث المكثفة متعددة اللاعبين، فاطلع على قائمتنا لأفضل الألعاب متعددة اللاعبين. وبالنسبة لأولئك الذين يضعون أنظارهم على Rare’s Sea of ​​Thieves، فقد قمنا بتزويدك بدليل حول نظام تذكرة المعركة في اللعبة.

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