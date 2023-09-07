تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ (MOXIE) تُظهر وعدًا بإنتاج الأكسجين على المريخ

أثبتت تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ (MOXIE) بنجاح القدرة على إنتاج الأكسجين على المريخ. تعمل هذه الأداة المبتكرة، التي طورتها شركة ناس، على توليد الأكسجين على متن مركبة ناسا الجوالة Perseverance منذ هبوطها في عام 2021.

لقد تجاوز MOXIE التوقعات بإنتاج إجمالي 122 جرامًا من الأكسجين، متجاوزًا أهداف ناسا الأصلية للأداة. تبلغ نسبة نقاء الأكسجين الناتج 98% أو أفضل، مما يجعله مناسبًا لأغراض الوقود والتنفس. يعد هذا الإنجاز علامة بارزة في تعزيز الاستكشاف البشري المستقبلي للمريخ.

يستخدم الجهاز عملية كهروكيميائية لفصل ذرة أكسجين واحدة عن كل جزيء من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الرقيق للمريخ. ومن خلال هذه العملية يتم تحليل الغازات للتأكد من نقاء وكمية الأكسجين المنتج.

يفتح هذا العرض الناجح لإنتاج الأكسجين على المريخ إمكانيات لرواد الفضاء "للعيش خارج الأرض" من خلال الاستفادة من الموارد الموجودة على سطح الكوكب. يُعرف هذا المفهوم باسم استخدام الموارد في الموقع (ISRU)، وقد اكتسب زخمًا في مجال أبحاث استكشاف الفضاء.

في حين أظهر موكسي نتائج واعدة، فإن الخطوة التالية هي تطوير نظام واسع النطاق يتضمن مولد أكسجين مشابه لموكسي، بالإضافة إلى طريقة لتسييل الأكسجين وتخزينه. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التحقق من صحة التقنيات الأخرى على المريخ لتمكين الاستكشاف البشري المستدام.

لم يؤد نجاح MOXIE إلى تطوير مجال استخدام الموارد في الموقع فحسب، بل ألهم أيضًا مجتمع ISRU وحفزه. وقد أثبت التحقق من صحتها من قبل وكالة ناسا التزام المنظمة بالاستثمار في التقنيات المستقبلية لاستكشاف الفضاء.

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