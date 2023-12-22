Outward: الإصدار النهائي قادم إلى Nintendo Switch في عام 2024

Outward: Definitive Edition، لعبة تقمص الأدوار الشهيرة في العالم المفتوح التي طورتها Nine Dots Studio ونشرتها Plaion، من المقرر إصدارها على Nintendo Switch في عام 2024. ويتم تطوير هذا الإصدار من اللعبة بالتعاون مع Sneaky Box.

تجري اللعبة في عالم خيالي يُعرف باسم Aurai، حيث يتولى اللاعبون دور الساكن الضعيف. ما يميز Outward عن ألعاب تقمص الأدوار الأخرى هو عناصر البقاء القوية فيها. يجب على اللاعبين التعامل مع الجروح التي يمكن أن تصاب بالعدوى، بالإضافة إلى الحاجة المستمرة للنوم والتغذية.

بالإضافة إلى آليات اللعب الصعبة، تقدم Outward أيضًا وضعًا تعاونيًا متعدد اللاعبين، محليًا وعبر الإنترنت. يتيح ذلك للاعبين التعاون مع صديق والتعامل مع عالم Aurai الخطير معًا.

تم إصدار Outward في الأصل في عام 2019 لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 4 وXbox One، وقد تلقت إشادة من النقاد لنهجها الفريد في التعامل مع نوع ألعاب تقمص الأدوار. تم إصدار الإصدار النهائي للعبة لاحقًا لجهازي PlayStation 5 وXbox Series X|S في عام 2022، مما يعرض الرسومات والأداء المحسنين.

سيتضمن إصدار Nintendo Switch اللعبة الأساسية للعبة Outward، بالإضافة إلى توسعتي المحتوى القابل للتنزيل: The Three Brothers وThe Soroboreans. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الإصدار النهائي على تعديلات على جودة الحياة والتوازن، مما يعزز تجربة اللعب بشكل عام.

يمكن لعشاق اللعبة الذين يمتلكون جهاز Nintendo Switch أن يتطلعوا إلى الغوص في عالم Aurai الغامر وتجربة آليات البقاء الصعبة التي جعلت من Outward عنوانًا محبوبًا بين عشاق ألعاب تقمص الأدوار. مع الراحة الإضافية المتمثلة في القدرة على اللعب أثناء التنقل، من المؤكد أن إصدار Nintendo Switch سيجلب مستوى جديدًا من الإثارة للعبة.