اكتشاف سحر الكعكة الحزينة

قصة الفيلم: Sad Cake، وهي وصفة قديمة نشأت في كتاب الطبخ الخاص بنادي Lubbock النسائي منذ عام 1983، وقد أثارت ضجة كبيرة في عالم الحلوى. مكوناته البسيطة وتعليماته السهلة تجعله المفضل لدى الخبازين المنزليين. من خلال إضافة التقلبات والبدائل الخاصة بك، يمكنك إنشاء شكل فريد من نوعه لهذه الحلوى الكلاسيكية.

إطلاق العنان للخباز الداخلي الخاص بي مع الكعكة الحزينة

عندما عثرت لأول مرة على وصفة مثيرة للاهتمام تسمى "Sad Cake"، انجذبت على الفور إلى سحرها القديم. لم أستطع مقاومة تجربتها، خاصة بعد أن علمت أنها أصبحت وصفة الحلوى الأكثر شعبية لعام 2023 على موقع Simply Recipes.

تسمى في الأصل "Sad، Sad Cake"، هذه الحلوى القديمة لا تتطلب سوى عدد قليل من المكونات الأساسية: البسكويك والبيض والسكر البني. يؤدي مزجها معًا وخبز الخليط إلى الحصول على كعكة ترتفع ثم تنخفض، مما يكشف عن سطح متشقق بشكل جميل.

بعد أن نشأت مع بيسكويك في مطبخي، كنت متحمسًا لرؤيته باعتباره المكون الرئيسي. لقد جعلتني ملاءمتها وحنينها إلى الماضي أقدر هذه الوصفة أكثر. مع الدقيق، والسمن، والملح، والسكر، ومسحوق الخبز الممزوج بالفعل، فإن Bisquick يوفر عليك عناء الوصول إلى كل مكون على حدة.

على الرغم من أنني لست مغرمًا بشكل خاص بجوز الهند، إلا أنني قررت اتباع اقتراح كبير المحررين سارة بير بإضافة جوز الهند المبشور إلى الوصفة. لدهشتي، جلب جوز الهند طبقة إضافية من النكهة والملمس الذي استمتع به حتى المتشككون في جوز الهند في المنزل. وكانت النتيجة كعكة كراميل قليلاً مع قطع لذيذة من جوز الهند، تذكرنا بالشقراء.

إطلاق العنان للخباز الداخلي الخاص بي مع الكعكة الحزينة

بعد تحضير هذه الكعكة عدة مرات، اكتشفت أن Sad Cake هي لوحة فنية للإبداع. فيما يلي بعض النصائح والحيل التي وجدتها مفيدة:

1. لا بيسكويك؟ لا مشكلة. قم بإنشاء البديل الخاص بك عن طريق الجمع بين كوب واحد من الدقيق متعدد الأغراض، وملعقة كبيرة من الزيت النباتي، و1 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، و1/4 ملعقة صغيرة من ملح الكوشير لكل كوب بيسكويك مطلوب.

2. إن توسيع نطاق الوصفة أمر بسيط. إذا لم تكن بحاجة إلى كمية كبيرة، قم بتقسيم المكونات إلى النصف واخبزها في مقلاة مقاس 8 × 8 بوصة بدلاً من ذلك. راقب الكعكة وابدأ في التحقق من نضجها بعد حوالي 25 دقيقة.

3. قم بتجربة الإضافات المختلفة. تضفي الشوكولاتة الداكنة المقطعة نكهة مشابهة لألواح حلوى Mounds. يمكنك أيضًا استبدال جوز الهند المبشور المحلى بالفواكه غير المحلاة أو إضافتها إلى الفواكه المجففة للحصول على نكهة لذيذة. لا تتردد في إضافة ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة أو الهيل للحصول على نكهة متبلة، أو رشة من خلاصة الفانيليا للحصول على لمسة عطرية إضافية.

إن تنوع Sad Cake وسحر الحنين إلى الماضي يجعله خيارًا لذيذًا للحلوى. بفضل مكوناته البسيطة وإمكانياته التي لا نهاية لها، من المؤكد أن هذه الحلوى القديمة سترضي أي شهية للحلويات.