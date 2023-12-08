جوائز الألعاب تسلط الضوء على مخاوف SAG-AFTRA

يستخدم أعضاء SAG-AFTRA وGame Workers في SoCal منصة جوائز الألعاب لهذا العام لزيادة الوعي حول القضايا الرئيسية التي تواجه قسم الوسائط التفاعلية في النقابة. على الرغم من أنهم لا يقومون باعتصام أو إضراب في الوقت الحالي، إلا أن الإضراب لا يزال محتملاً مع توقف المفاوضات بشأن عقد جديد مع منتجي ألعاب الفيديو. القضايا الأساسية الثلاث التي تركز عليها SAG-AFTRA هي زيادة الأجور، واحتياجات السلامة لفناني الحركة، والحماية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، لا تطالب SAG-AFTRA بالحظر الكامل، بل بالشفافية، والموافقة المستنيرة الصحيحة، والتعويض العادل عندما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء عروض لم يتم تنفيذها فعليًا من قبل ممثلين بشريين. ويُنظر إلى هذا الطلب على أنه معقول وتعاوني، ويهدف إلى منع استغلال فناني الأداء المحترفين مع الاستمرار في تبني التقدم التكنولوجي.

لا تقتصر مسألة الذكاء الاصطناعي على الممثلين الصوتيين في ألعاب الفيديو، بل لها آثار على الصناعة بأكملها. ومع ذلك، فإن الممثلين الصوتيين هم المهنة الوحيدة في صناعة ألعاب الفيديو المنضمة حاليًا إلى نقابات، مما يسهل عليهم الدعوة بشكل جماعي إلى أطر عمل تفيد القوى العاملة بأكملها.

بالإضافة إلى مخاوفهم بشأن الذكاء الاصطناعي، تتضامن SAG-AFTRA أيضًا مع مطوري الألعاب الذين شهدوا "عامًا مدمرًا بشكل لا يصدق" تميز بتسريح العمال والتقارير عن أماكن العمل السامة. يشترك كل من الممثلين والمطورين في هدف مشترك يتمثل في الرفاهية والاستدامة في عملهم.

بينما تحتفل جوائز الألعاب بإنجازات الصناعة، تؤكد SAG-AFTRA على أهمية مناقشة ومعالجة هذه الاحتياجات الأساسية لضمان حماية الأشخاص الذين يقفون وراء الألعاب بشكل مناسب. عندما يزدهر البشر في هذه الصناعة، فإن ذلك يؤدي إلى إنشاء المزيد من الألعاب الرائعة ليستمتع بها الجميع.

بينما لا تزال المفاوضات مستمرة، ترى SAG-AFTRA أن جوائز الألعاب فرصة لجذب الانتباه إلى هذه القضايا الحاسمة والدفاع عن حقوق أولئك الذين يساهمون بمواهبهم وجهودهم في صناعة الألعاب.