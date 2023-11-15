مقالتك الجديدة تمامًا: ألعاب الطاولة الفريدة التي يمكنك التحقق منها

هل تبحث عن لعبة طاولة فريدة لتلعبها مع أصدقائك؟ لا مزيد من البحث! لقد قمنا بتجميع قائمة من ألعاب الطاولة الأقل شهرة، ولكنها ممتعة بشكل لا يصدق، والتي من المؤكد أنها ستوفر ساعات من الترفيه. من ألعاب الورق التنافسية إلى صناديق RPG المستقلة، هناك ما يناسب الجميع.

بوبا ماستر

في Boba Master، يتنافس اللاعبون على صنع مشروب شاي الفقاعات قبل أي شخص آخر. لكن الأمر ليس بهذه البساطة كما يبدو. الأدوات نادرة، ولا يمكن للاعبين إكمال الإجراءات إلا من خلال أخذ بطاقات من لاعبين آخرين أو عن طريق الحظ في السحب. اللعبة سريعة الوتيرة ومليئة بالمفاجآت، مما يجعلها لعبة احتفالية رائعة لجميع الأعمار.

الهيجان الغريبة

Alien Frenzy هي لعبة ورق تنافسية يفوز فيها آخر شخص يموت. يجب على اللاعبين الاستعداد لغزو أجنبي من خلال لعب الورق من مجموعة الإمداد. بمجرد ظهور بطاقة الجسم الغريب، تبدأ مرحلة الغزو. يسحب اللاعبون من مجموعة الغزو، على أمل مطابقة البطاقات الغريبة مع بطاقات شخصياتهم لتحفيز القدرات الخاصة. تنتهي اللعبة عندما يتم التخلص من جميع بطاقات الشخصية. تتميز لعبة Alien Frenzy بأنها لعبة مكثفة واستراتيجيّة، مما يبقي اللاعبين متيقظين حتى النهاية.

بدون ملك

إذا كنت تستمتع بألعاب الإستراتيجية والتأثير، فإن Kingless هو الخيار الأمثل. يقاتل اللاعبون للحصول على أكبر قدر من النفوذ وتتويجهم ملكًا للأقزام. في كل دور، يمكن للاعبين لعب بطاقات القزم أو العنصر أو الحدث لتنفيذ إجراءات تساعدهم على اكتساب التأثير. تنتهي اللعبة عندما يكون لدى اللاعب ستة أوراق أو أكثر في منطقة اللعب الخاصة به أو عندما تنفد مجموعة السحب. Kingless هي لعبة الذكاء والتكتيكات، حيث يكون لكل قرار أهمية.

صناديق صغيرة

بالنسبة لأولئك الذين يحبون ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة، تقدم Little Boxes أربعة سيناريوهات مختلفة لألعاب تقمص الأدوار قائمة بذاتها. يتمتع كل صندوق بقصته ونوعه الفريدين، مما يجعله خيارًا رائعًا لكل من لاعبي RPG الجدد وذوي الخبرة. سواء كنت تريد أن تصبح تاجرًا متجولًا، أو أن تبني مجتمعًا، أو تستكشف محطة فضائية مهجورة، أو أن تعيش حياة خارقة للطبيعة، فإن Little Boxes لديها السيناريو المناسب لك.

تقدم ألعاب الطاولة هذه بديلاً جديدًا ومثيرًا للعناوين السائدة المعتادة. بفضل الآليات الفريدة والموضوعات الغامرة وإمكانية إعادة اللعب، تعد هذه الألعاب أمرًا ضروريًا لأي متحمس لألعاب اللوحة.

أسئلة وأجوبة

س: هل يمكنني لعب هذه الألعاب مع مجموعة كبيرة؟

ج: نعم، معظم هذه الألعاب يمكن أن تستوعب عدة لاعبين، يتراوح عددهم من اثنين إلى عشرة لاعبين، حسب اللعبة.

س: أين يمكنني شراء هذه الألعاب؟

ج: بعض هذه الألعاب متاحة للشراء على مواقع المطورين، بينما قد تكون ألعاب أخرى متاحة من خلال Kickstarter. تحقق من الروابط المقدمة لمزيد من المعلومات.

س: كم من الوقت يستغرق تشغيل هذه الألعاب؟

ج: يختلف وقت اللعب لكل لعبة، حيث يتراوح من 15 دقيقة إلى عدة ساعات. راجع الأوصاف الخاصة بأوقات اللعب المقدرة.

س: هل هذه الألعاب مناسبة للأطفال؟

ج: ذلك يعتمد على اللعبة. قد تحتوي بعض الألعاب على آليات أو سمات معقدة أكثر ملاءمة للاعبين الأكبر سنًا. تحقق دائمًا من التوصيات العمرية قبل اللعب مع الأطفال.

مصادر:

- ألعاب الكوكا: quokkagames.com

- الهيجان الفضائي: Alienfrenzygame.com

- بدون ملك: two19.co