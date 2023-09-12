إعادة النظر في هدف الـ 10,000 خطوة: بحث جديد حول عدد الخطوات والصحة

قبل عام واحد، بدأ مكتب Well+Being في صحيفة واشنطن بوست مهمته المتمثلة في تقديم المشورة المستندة إلى العلم من أجل الصحة المثالية. مع التركيز على رعاية الجسم والعقل والعلاقات، يهدف المكتب إلى تمكين القراء من اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم. واحتفالًا بهذا الحدث المهم، تم اختيار مجموعة مختارة من أفضل النصائح للعيش بشكل جيد كل يوم.

تتحدى إحدى هذه النصائح فكرة أن 10,000 خطوة يوميًا هي المعيار الذهبي للنشاط البدني. تشير جريتشن رينولدز، كاتبة العمود في كتاب "Your Move"، إلى أنه لا يوجد شيء سحري في هذا الرقم بالتحديد. تشير الأبحاث الجديدة إلى أنه بالنسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، يمكن الحصول على أكبر الفوائد من خلال عدد الخطوات اليومية الذي يتراوح من حوالي 8,000 إلى 10,000. بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، كانت العتبة أقل قليلاً، حيث انخفضت النقطة المثالية لتقليل خطر الوفاة بين 6,000 و 8,000 خطوة.

في ضوء هذا الكشف، تقدم Well+Being سبع نصائح لعداد الخطوات. تهدف هذه النصائح إلى مساعدة الأفراد على تتبع خطواتهم بفعالية ودمج المزيد من النشاط البدني في حياتهم اليومية. تتضمن الاقتراحات تحديد أهداف قابلة للتحقيق، وزيادة عدد الخطوات تدريجيًا، واستخدام التكنولوجيا مثل عداد الخطى أو أجهزة تتبع اللياقة البدنية. من خلال اتباع هذه التوصيات، يمكن للأفراد تحسين صحتهم البدنية دون الشعور بالإرهاق من هدف عدد الخطوات النبيل.

ومن المهم أن نتذكر أن الرفاهية تشمل أكثر من مجرد الصحة البدنية. ومن خلال إعطاء الأولوية للعافية الشاملة واتخاذ خيارات مستنيرة بناءً على الأدلة العلمية، يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة مُرضية ومتوازنة. يواصل مكتب Well+Being في صحيفة واشنطن بوست تقديم المقالات والنصائح لدعم القراء في تحقيق هذا الهدف.

المصدر

واشنطن بوست – مكتب Well+Being