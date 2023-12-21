اكتشف باحثون من جامعة أوساكا التأثير المتعدد الأوجه للأحماض الأمينية على نمو الخلايا والالتهام الذاتي

في دراسة رائدة نُشرت مؤخرًا في مجلة Cell Reports، كشف باحثون من جامعة أوساكا عن الشبكة المعقدة للتنظيم الخلوي الذي يتحكم في نمو الخلايا والبلعمة الذاتية. تركز الدراسة على TORC1، وهو بروتين معروف بأنه المنظم الرئيسي لهذه العمليات، وتكشف عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحماض الأمينية، وخاصة السيستين، في تنشيطه.

على عكس الافتراضات السابقة بأن تنشيط TORC1 يعتمد فقط على مسار واحد، وجد الباحثون أن كلا من مساري Pib2 وGtr متورطان في هذه العملية. اكتشفوا أن البروتين Pib2 يعمل كجهاز استشعار يرتبط بالسيستين لتحفيز تنشيط TORC1. يؤدي هذا التنشيط إلى إطلاق سلسلة من الأحداث، بدءًا من تخليق البروتين وحتى تكاثر الخلايا، مما يؤثر في النهاية على نمو الخلايا الكلي والبلعمة الذاتية.

إن آثار هذه النتائج على صحة الإنسان هائلة. تم ربط الخلل الوظيفي في TORC1 بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان والسكري والخرف. ولذلك، فإن فهم آلية تفعيل TORC1 يفتح الباب أمام تطورات علاجية جديدة. ومن خلال تطوير علاجات تستهدف مسارات محددة يحفزها السيستين والأحماض الأمينية الأخرى، يمكن للعلماء التخفيف من تطور هذه الأمراض.

يمثل هذا البحث تحولا كبيرا في فهمنا لبيولوجيا الخلية. إنه يسلط الضوء على التأثير المتعدد الأوجه للأحماض الأمينية على نمو الخلايا والبلعمة الذاتية، مما يتحدى الافتراض السابق بأن تنشيط TORC1 هو عملية مبسطة. وبدلاً من ذلك، فإنه يكشف عن شبكة معقدة من التفاعلات التي تختلف اعتمادًا على الحمض الأميني المحدد والمسار المعني. ولا شك أن هذا المنظور المكتشف حديثًا سيشكل اتجاهات البحث المستقبلية في علم الأحياء الخلوي ويمهد الطريق للتقدم المبتكر في العلاجات.

بشكل عام، تضيف الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوساكا قطعة مهمة إلى لغز النمو الخلوي والالتهام الذاتي. من خلال فك رموز الآليات الرئيسية المشاركة في تنشيط TORC1، أصبح العلماء الآن مجهزين بشكل أفضل لاستكشاف التدخلات المستهدفة وإحداث ثورة في نهجنا في معالجة الأمراض المرتبطة بخلل TORC1.