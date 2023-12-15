أنماط الطقس غير المتوقعة تجلب تغييرات إلى وسط فلوريدا

أدى التحول المفاجئ في أنماط الطقس إلى تقلب درجات الحرارة في جميع أنحاء وسط فلوريدا. بينما شهدت ليلة الأربعاء انخفاضًا في درجات الحرارة إلى الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، شهد سكان أورلاندو انخفاضًا أكثر اعتدالًا قليلاً في منتصف الأربعينيات. يُنصح بالاستعداد للظروف الأكثر برودة من خلال ارتداء طبقات من الملابس قبل الخروج ليلة الأربعاء.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون مقاطعة ماريون أكثر برودة، مع صدور تحذير من الصقيع مع انخفاض درجات الحرارة إلى الثلاثينيات. ومع ذلك، مع تقدم أسبوع العمل، سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر، مصحوبة بأشعة الشمس بكثرة يومي الخميس والجمعة.

سيشهد بعد ظهر الخميس ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى إلى الستينيات العليا والسبعينيات الدنيا. مع اقتراب صباح يوم الجمعة، يمكن أن يتوقع وسط فلوريدا بداية باردة لحدث Share Your Christmas، مع انخفاض درجات الحرارة إلى الأربعينيات والخمسينيات. ومع ذلك، فإن وجود أشعة الشمس والرياح الجنوبية الشرقية سيساعد في ارتفاع درجة الحرارة حتى السبعينيات الدنيا والوسطى خلال النهار، مما يجعل فترة ما بعد الظهيرة ممتعة مع أشعة الشمس الوفيرة.

من المتوقع أن تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بشكل أكثر دفئًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى السبعينيات العليا والثمانينيات الدنيا. في حين أنه من الممكن هطول أمطار معزولة أو اثنتين يوم السبت، إلا أن التوقعات العامة تظل مشمسة وجافة.

لكن من المتوقع حدوث تغييرات بعد ظهر الأحد مع اقتراب الجبهة الباردة التالية من المنطقة. سيؤدي ذلك إلى هطول أمطار متفرقة وعواصف خلال فترة ما بعد الظهر والمساء. بحلول وقت متأخر من يوم الأحد، سوف تنحسر الأمطار، مما يؤدي إلى بداية جافة لأسبوع العمل يوم الاثنين. توقع مزيجًا من الشمس والغيوم، بالإضافة إلى ظروف خالية من الأمطار. ستؤدي الجبهة الباردة يوم الأحد إلى انخفاض درجات الحرارة، حيث ستنخفض أعلى مستوياتها إلى الستينيات العليا والسبعينيات الدنيا.

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