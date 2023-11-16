مناظر مذهلة: ملاحظات رواد الفضاء المذهلة للأرض

في مساحة شاسعة من الفضاء، يجد ستة رواد فضاء أنفسهم في مركبة فضائية، يحدقون في كوكبهم الأصلي من مسافة 250 ميلًا فوق سطحه. وبينما يدورون حول الأرض، يكشف منظورهم عن نسيج من العجائب. ومن هذا المنطلق، تبدو اليابان وكأنها مجرد شجرة صغيرة، في حين تبدو الفلبين ضعيفة إلى حد مخيف. تصبح التفاصيل المعقدة للأرض واضحة، مع تحديد أوروبا بدقة وإضاءتها بخيط ذهبي من الطرق المضاءة ليلاً. يزهر وادي جيوتشايقو بألوان الخريف، وتنبعث من المسطحات الملحية التونسية وهج وردي مصوغة ​​بطريقة. لا تكشف هذه الملاحظات الساحرة عن جمال الكوكب فحسب، بل تثير أيضًا إحساسًا عميقًا بالطموح البشري.

رواية سامانثا هارفي، المداري، تأخذ القراء في رحلة منتشية إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تلتقط جوهر تجربة رواد الفضاء. هارفي، المعروفة باستكشافها الشجاع للأماكن البرية، تتعمق في تضاريس الفضاء الوعرة من الناحية المفاهيمية، وتقارنها بالوحدة التي يعاني منها الإنسان. يتم تشويه مرور الوقت عندما يشهدون تشقق الصباح كل تسعين دقيقة وحركة الشمس الميكانيكية من أعلى إلى أسفل إلى أسفل.

من خلال النثر الحي والمثير للذكريات، يغمر هارفي القراء في الروتين اليومي لرواد الفضاء وتفانيهم الذي لا يتزعزع في مهمتهم. وبينما يقومون بإجراء تجارب علمية، وتتبع الميكروبات ومراقبة نمو الكرنب، يظل إحساسهم بمهنتهم ثابتًا. الأرض، بكل مجدها الساحر، تأسر انتباههم باستمرار. يجدون أنفسهم في رهبة ليس فقط من المناظر الكبرى للكوكب ولكن أيضًا من أصغر التفاصيل، مثل أضواء قوارب الصيد قبالة سواحل ماليزيا. وتطرح أسئلة حول الوجود، حتى بين الملحدين، الذين يتساءلون عما إذا كان وجودهم الأرضي مقدمة لحياة الآخرة السماوية.

إن Orbital ليس مجرد احتفال بالتجارب الاستثنائية لرواد الفضاء ولكنه أيضًا شهادة على قوة اللغة. ينسج هارفي الكلمات معًا بمهارة لينقل البهجة البصرية والتأملات الميتافيزيقية للطاقم. وفي حين أن بعض اللحظات قد تفقد بريقها في الأوصاف الصريحة للدهشة، فإن الجمال الحقيقي للرواية يكمن في إيقاعاتها وبنيتها الأساسية. إنه يحث القراء على التفكير في التفاعل بين المذهل والعادي، والمسافات التي تفصلنا، والحميمية التي تربطنا.

يتشابك في السرد مفهوم الهوية الجماعية. رواد الفضاء الستة، لكل منهم ماضيه وجنسيته، يندمجون في كيان واحد. إنهم يتعرفون على أنفسهم كمخلوق مركب، يجمعهم جاذبية روعة الأرض. تتضاءل حدود الجنسية في عالم السفر إلى الفضاء، مما يسلط الضوء على أهمية التعاون والوحدة الإنسانية.

المداري متفائل بشكل غير اعتذاري ، حيث يخالف اتجاه الروايات البائسة السائدة في عصر الأنثروبوسين. إنه يغرس الشعور بالتقدير للعالم بمختلف نغماته ومواقفه. في حين أنها قد لا تمتلك الغضب المضطرب الذي طبع أعمال هارفي السابقة، إلا أنها لا تزال تجد طرقًا للتعبير عن إعجابها الشديد بالكوكب. حتى في مواجهة الشدائد، تقف أوربيتال شامخة، وترفض أن تشعر بالحزن. إنه يحتضن المناظر المذهلة للأرض ويدفع القراء إلى صعود آخر إلى عجائب الكون.