تقدم Orange Pi Zero 2W من Orange Pi: بديل قوي لـ Raspberry Pi Zero 2 W

كشفت شركة Orange Pi عن أحدث عروضها، Orange Pi Zero 2W، والتي تعد بتقديم أداء محسّن وذاكرة أكبر مقارنة بمنافسيها. يتم تشغيل Orange Pi Zero 2W بواسطة معالج Allwinner H618 رباعي النواة Cortex-A53، مما يجعله خيارًا قويًا لمجموعة من التطبيقات، بما في ذلك صناديق التلفزيون وأجهزة عرض الشاشة الذكية والمنازل الذكية والبوابات الذكية وإنترنت الأشياء. (إنترنت الأشياء).

يستمد Orange Pi Zero 2W الإلهام من Raspberry Pi Zero 2 W، الذي تم إصداره في أكتوبر 2021 كخليفة عالي الأداء لـ Raspberry Pi Zero الأصلي. على غرار نظيره Raspberry، يتميز Orange Pi Zero 2W بمعالج Arm Cortex-A53 رباعي النواة، ولكنه يوفر سرعة ساعة تصل إلى 1.5 جيجا هرتز، مما يجعله أسرع بنسبة 50٪ من Raspberry Pi Zero 2 W بسرعات المخزون. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمعالج رسوميات Arm Mali G31-MP2 مع دعم OpenGL ES 3.2 وOpenCL 2.0 وVulkan 1.1.

إحدى المزايا الرئيسية لـ Orange Pi Zero 2W هي سعة الذاكرة. يمكن للمستخدمين الاختيار بين 1 جيجابايت أو 1.5 جيجابايت أو 2 جيجابايت أو 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهو ضعف الحد الأدنى وما يصل إلى ثمانية أضعاف الحد الأقصى المتاح في Raspberry Pi Zero 2W. تشتمل اللوحة أيضًا على ذاكرة فلاش SPI بسعة 16 ميجابايت وفتحة microSD للتخزين الأساسي.

تشتمل الميزات الرئيسية لـ Orange Pi Zero 2W على منفذ mini-HDMI 2.0 مع دعم 4k60، ومنفذي USB 2.0 Type-C (أحدهما للطاقة والآخر للأجهزة)، وموصل GPIO غير مأهول بـ 40 سنًا. كما أنه يشتمل على اتصال Wi-Fi 5 وBluetooth 5.0/BLE.

فيما يتعلق بقدرات التوسعة، يوفر Orange Pi Zero 2W واجهة توسيع مخصصة ذات 24 سنًا، والتي تتضمن مسارين USB 2.0، واتصال 10/100 Ethernet، ودعم الصوت والفيديو التناظري، وجهاز استقبال للأشعة تحت الحمراء، ووصلات للطاقة والمستخدم. -أزرار محددة. على الرغم من عدم وجود موصل واجهة الكاميرا التسلسلية (CSI) مثل Raspberry Pi Zero 2 W، فإن Orange Pi يوفر اتصال USB 2.0 كبديل لدعم الكاميرا.

يتضمن توافق البرامج Android 12 وDebian 11 و12 وUbuntu 20.04 و22.04، بالإضافة إلى نظام التشغيل Orange Pi OS المستند إلى Arch Linux الخاص بالشركة.

يتوفر Orange Pi Zero 2W للشراء على متجر Orange Pi على AliExpress، بأسعار تتراوح من 12.90 دولارًا أمريكيًا لطراز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت إلى 23 دولارًا أمريكيًا لمتغير 4 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، تبدأ الحزم التي تتضمن لوحة توسيع مع صوت تناظري، ومنافذ USB 2.0 كاملة الحجم، ومنفذ Ethernet، وأزرار، وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء بسعر 17.80 دولارًا، باستثناء تكاليف الشحن.

بشكل عام، يعد Orange Pi Zero 2W بديلاً تنافسيًا لـ Raspberry Pi Zero 2 W، حيث يوفر أداءً محسنًا وخيارات ذاكرة واسعة ومجموعة متنوعة من ميزات الاتصال، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمختلف تطبيقات إنترنت الأشياء والمنزل الذكي.

مصادر:

- أورانج بي

- AliExpress