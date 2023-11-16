ميزات جديدة وتحسينات في التصميم: استكشاف نظام التشغيل Oppo ColorOS 14

تقدم شركة أوبو، الشركة المصنعة للهواتف الذكية الشهيرة، ColorOS 14، أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة. من المقرر أن يتم طرح ColorOS 14، المبني على نظام التشغيل Android 14، على هواتف أوبو في جميع أنحاء العالم. سيركز الإصدار في البداية على الطرز الرئيسية مثل Find N2 Flip ويمتد تدريجيًا إلى خيارات أكثر بأسعار معقولة، بما في ذلك Reno 10. وفي أكتوبر، تم إطلاق الإصدار التجريبي العام من ColorOS 14 لسلسلة Find X5 والنماذج المتوافقة الأخرى.

يقدم ColorOS 14 مجموعة من الميزات المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تذكرنا بتلك الموجودة في هاتف Pixel 8 من Google. على سبيل المثال، تتيح ميزة SmartTouch للمستخدمين تحديد وجمع أنواع مختلفة من المحتوى بسهولة، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، في قم بإرساء الملفات أو دمجها في ملاحظة واحدة باستخدام إيماءات التحديد والسحب البسيطة. إضافة أخرى جديرة بالملاحظة هي Smart Image Matting، مما يتيح اقتصاص عدة أهداف من صورة واحدة أو مقطع فيديو متوقف مؤقتًا.

لتعزيز تجربة المستخدم وعمر البطارية، قامت شركة أوبو بتطبيق الشحن الذكي، الذي يقوم تلقائيًا بضبط تيار الشحن بناءً على حالة استخدام الهاتف. ويساعد ذلك على منع التآكل غير الضروري للبطارية، مما يضمن الأداء الأمثل بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الخصوصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من شركة أوبو، AutoPixelate، التي تم تقديمها في ColorOS 13، على تقسيم المعلومات الحساسة تلقائيًا مثل الأسماء وأرقام الهواتف في لقطات الشاشة قبل مشاركتها.

فيما يتعلق بالأداء، تؤكد شركة أوبو على ثلاث ميزات رئيسية في محرك Trinity الخاص بها: تنشيط ROM، وتنشيط ذاكرة الوصول العشوائي، وتنشيط وحدة المعالجة المركزية. يستخدم ROM Vitalization ضغط الملفات والتطبيقات لتوفير ما يصل إلى 20 جيجابايت من الذاكرة. يعمل تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على تحسين استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يعزز السرعة الإجمالية للنظام، بينما يعزز تنشيط وحدة المعالجة المركزية (CPU) قوة المعالجة للحصول على أداء أكثر سلاسة.

بناءً على نجاح ColorOS 13، تواصل شركة Opo تطور تصميمها مع ColorOS 14. مثل OnePlus OxygenOS، تم نقل جمالية Aquamorphic من شركة Oppo - وهو تصميم مستوحى من الماء - إلى التحديث الأخير. علاوة على ذلك، يقدم ColorOS 14 مجموعة جديدة من نغمات الرنين للمكالمات والتنبيهات والإشعارات، مما يضيف لمسة من التخصيص إلى تجربة المستخدم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ColorOS 14؟

ج: ColorOS 14 هو أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة طورته شركة Oppo لهواتفها الذكية في جميع أنحاء العالم.

س: ما هي بعض الميزات البارزة في ColorOS 14؟

ج: يوفر ColorOS 14 مجموعة متنوعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك SmartTouch لاختيار المحتوى وتنظيمه، وSmart Image Matting لاقتصاص الهدف، والشحن الذكي Smart Charging للاستخدام الأمثل للبطارية، وAutoPixelate لحماية الخصوصية.

س: كيف يعمل محرك Trinity Engine على تحسين الأداء؟

ج: يشتمل محرك Trinity Engine، الموجود في ColorOS 14، على تنشيط ROM لتوفير الذاكرة، وتنشيط ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتحسين السرعة، وتنشيط وحدة المعالجة المركزية (CPU) لتشغيل أكثر سلاسة.

س: ما هي تحسينات التصميم التي يقدمها ColorOS 14؟

ج: يعتمد ColorOS 14 على جمالية Aquamorphic المقدمة في ColorOS 13، مما يوفر تصميمًا مستوحى من الماء. كما يقدم أيضًا نغمات رنين جديدة للمكالمات والإنذارات والإشعارات.

س: متى سيكون ColorOS 14 متاحًا؟

ج: سيتم طرح ColorOS 14 عالميًا، بدءًا من الهواتف الرائدة مثل Find N2 Flip، وصولاً في النهاية إلى العروض الملائمة للميزانية مثل Reno 10. تم إطلاق الإصدار التجريبي العام في أكتوبر للطرز المتوافقة.