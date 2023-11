نقدم لكم نظام التشغيل ColorOS 14 من شركة oppo: تحديث منعش بميزات مثيرة

By

طرحت شركة oppo مؤخرًا الإصدار التجريبي العالمي من نظام ColorOS 14 الذي طال انتظاره. ويقدم هذا التحديث الأخير مجموعة من الميزات والتحسينات المبتكرة ليستمتع بها مستخدمو شركة oppo. بينما من المقرر أن يصل الإصدار المستقر في منتصف نوفمبر، سيكون مستخدمو هاتف Find N2 Flip من بين أول من يختبرون الإصدار المستقر. دعنا نستكشف التحسينات الرائعة التي تنتظر عشاق ColorOS.

محرك ترينيتي المتجدد: إطلاق العنان للأداء الأمثل

إحدى الترقيات البارزة في ColorOS 14 هي محرك Trinity Engine المحسّن. يقدم هذا المحرك القوي تقنية ROM Vitalization التي تعمل على ضغط بيانات التطبيقات والملفات، مما يوفر بشكل فعال ما يصل إلى 20 جيجابايت من مساحة تخزين الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على تعزيز كفاءة إدارة تطبيقات الخلفية، مما يضمن تجارب سلسة لتعدد المهام. أما المكون الثالث، وهو تنشيط وحدة المعالجة المركزية (CPU Vitalization)، فهو يعمل على تحسين أداء الشريحة واستهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر توازناً وكفاءة.

شحن ذكي لعمر بطارية طويل

بفضل نظام الشحن الذكي المعتمد على خوارزمية الذكاء الاصطناعي، يوفر ColorOS 14 للمستخدمين طريقة أكثر ذكاءً للحفاظ على عمر البطارية. تعمل هذه التقنية الرائدة على ضبط تيار الشحن ديناميكيًا بناءً على استخدام الهاتف وأنشطته، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تآكل البطارية. والآن، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعمر بطارية أطول دون المساس باستخدام هواتفهم.

خصوصية محسنة مع برنامج Picture Keeper

يقدم ColorOS 14 Picture Keeper، وهي ميزة خصوصية رائعة توفر للمستخدمين تحكمًا أكبر في الصور ومقاطع الفيديو الحساسة. ومن خلال إضافة طبقة أذونات إضافية، يمكن للمستخدمين الآن حماية ملفات الوسائط الخاصة بهم بسهولة.

مجموعة محتوى مبسطة مع Smart Touch وFile Dock

يزود ColorOS 14 المستخدمين بميزة Smart Touch، وهي ميزة بديهية تُحدث ثورة في جمع المحتوى من خلال السماح باستخراج النصوص والصور ومقاطع الفيديو بسهولة من التطبيقات المحلية وتطبيقات الطرف الثالث. ويمكن حفظ المحتوى الذي تم جمعه بسلاسة في File Dock، وهي أداة مريحة تشبه الحافظة. علاوة على ذلك، تتم مزامنة هذه الميزة الذكية عبر جميع أجهزة ColorOS، مما يضمن إمكانية الوصول بسهولة إلى المحتوى المحفوظ الخاص بك من أي جهاز اوبو.

تجربة سناب شات مخصصة

سوف يفرح مستخدمو Snapchat لأن ColorOS 14 يقدم ميزات حصرية تلبي احتياجاتهم. قامت شركة أوبو بدمج اختصار Snapchat على شاشة القفل، مما يوفر للمستخدمين وصولاً أسرع إلى تطبيقهم المفضل. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الرف الآن أداة Snapchat التي توفر تحديثات في الوقت الفعلي للرسائل والحالات وحتى مكان وجود الأصدقاء المقربين.

مرئيات وجماليات غامرة

من الناحية الجمالية، يخضع ColorOS 14 لتحول بصري باستخدام تصميم Aqua Dynamic. تقدم لغة التصميم هذه عناصر نظيفة وموحدة مثل الفقاعات والكبسولات والألواح، مما يؤدي إلى إنشاء واجهة مستخدم ممتعة بصريًا مع الحد الأدنى من عوامل التشتيت. يحتل نظام Aquamorgraphic Coloring مركز الصدارة، حيث يقوم ديناميكيًا باختيار الألوان الأكثر ملاءمة للوقت من اليوم، ومواءمة شريط الحالة والمحتوى الذي يظهر على الشاشة بسلاسة.

احصل على نمط AOD باللون الأخضر وملصقات Bitmoji

أضافت شركة أوبو أسلوب Go Green المنعش إلى شاشة Always On Display، مما يعزز الوعي البيئي. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بملصقات Bitmoji على أجهزة أوبو الخاصة بهم، والتي يتم تحديثها تلقائيًا طوال اليوم بناءً على الموقع والأنشطة والطقس والعوامل السياقية الأخرى.

الجدول الزمني المتوقع للطرح

بالنسبة لعشاق ColorOS الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإصدار التجريبي العالمي، قدمت شركة أوبو جدولًا تفصيليًا للطرح. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التوقيت الدقيق قد يختلف حسب المنطقة وشركة الاتصالات.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي الميزات الجديدة المقدمة في ColorOS 14؟

ج: يقدم ColorOS 14 ميزات مثيرة مثل محرك Trinity المُجدد، والشحن الذكي، وPicture Keeper لتحسين الخصوصية، وSmart Touch، وFile Dock، وميزات مخصصة لمستخدمي Snapchat.

س: كيف يعمل الشحن الذكي؟

ج: يستخدم الشحن الذكي خوارزمية الذكاء الاصطناعي لضبط تيار الشحن ديناميكيًا بناءً على استخدام الهاتف، مما يقلل من تآكل البطارية.

س: هل يمكنني مزامنة المحتوى المحفوظ الخاص بي عبر أجهزة ColorOS المختلفة؟

ج: نعم، تتيح لك ميزة Smart Touch حفظ المحتوى في File Dock، والذي تتم مزامنته عبر جميع أجهزة ColorOS لسهولة الوصول إليها.

س: ما هي التحسينات الجمالية التي يقدمها ColorOS 14؟

ج: يتميز ColorOS 14 بتصميم Aqua Dynamic، الذي يوفر عناصر موحدة مثل الفقاعات والكبسولات واللوحات للحصول على واجهة مستخدم ممتعة بصريًا. يقوم نظام التلوين Aquamorgraphic باختيار الألوان الأكثر ملاءمة للوقت من اليوم بشكل ديناميكي، مما يعزز الجماليات البصرية.

س: متى يمكنني توقع طرح ColorOS 14؟

ج: قدمت شركة oppo جدولًا زمنيًا لطرح الإصدار التجريبي العالمي من ColorOS 14، ولكن التوقيت الدقيق قد يختلف حسب المنطقة وشركة الاتصالات.