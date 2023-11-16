أوبو تكشف عن ColorOS 14: عصر جديد في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية

أعلنت شركة أوبو، الشركة الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، رسميًا عن الإصدار العالمي لنظام التشغيل ColorOS 14، وهو نظام تشغيل متطور يعتمد على Android 14. يجلب هذا التحديث المرتقب العديد من التغييرات ويقدم ميزات جديدة تهدف إلى إحداث ثورة في تجربة المستخدم.

أحد الميزات الرئيسية في ColorOS 14 هو تصميم Aquamorphic المحدث. بناءً على نجاح لغة تصميم ColorOS 13، قامت شركة Oppo بتحسين هذه الميزة بمؤثرات صوتية وأنظمة ألوان وعناصر تفاعلية جديدة. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تجربة هاتف ذكي محسنة مع عشر مجموعات من نغمات الرنين التي تحمل سمة Aquamorphic للمكالمات والتنبيهات والإشعارات. علاوة على ذلك، تم تضمين سبعة تصميمات صوتية عالمية لواجهة المستخدم لتوفير تجربة صوتية آسرة عبر جميع أجهزة أوبو.

يعد تقديم نظام Aquamorphic Coloring الذي تمت ترقيته إضافة أخرى جديرة بالملاحظة إلى ColorOS 14. وتتكيف هذه الميزة المبتكرة مع حالة الهاتف الذكي ووقته والمحتوى الذي يظهر على الشاشة. ومن خلال دمج أشكال التفاعل الشائعة في الفقاعات والكبسولات واللوحات الموسعة، تسمح شركة أوبو بتدفق المعلومات بسلاسة ودمجها دون جهد مع الحد الأدنى من الإزعاج، وبالتالي توفير واجهة مستخدم بديهية.

يركز ColorOS 14 أيضًا بقوة على الاستدامة والوعي البيئي. تعمل شاشة GO Green Always-On الجديدة على زيادة الوعي حول تغير المناخ وتشجيع حماية البيئة. علاوة على ذلك، قامت شركة أوبو بدمج العديد من الميزات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في أحدث البرامج. تتيح ميزة Smart Touch المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تحديد ودمج أنواع مختلفة من المحتوى، مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو، في ملاحظة واحدة بسرعة ودون عناء.

لتعزيز الإنتاجية، تسمح ميزة File Dock الجديدة على الشريط الجانبي الذكي بمشاركة المحتوى بسلاسة عبر التطبيقات باستخدام شاشة مقسمة أو نوافذ عائمة أو Dock نفسه. يقوم File Dock تلقائيًا بتخزين المحتوى ويضمن المزامنة عبر الأجهزة المختلفة، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ColorOS 14 خاصية Smart Image Matting، وهي ميزة رائدة تمكن المستخدمين من اقتصاص مواضيع متعددة من صورة واحدة أو مقطع فيديو متوقف مؤقتًا. يمكن للمستخدمين تحرير هذه القصاصات داخل File Pocket وFile Dock ووضع تقسيم الشاشة، بالإضافة إلى مشاركتها مع الأصدقاء أو استخدامها لتخصيص الخلفيات والملصقات.

علاوة على ذلك، يعمل محرك Trinity في ColorOS 14 على تحسين أداء الهاتف الذكي من خلال إدارة موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين بكفاءة. مع تنشيط ROM، وتنشيط ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وتنشيط وحدة المعالجة المركزية (CPU)، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة واستقرارًا.

وأخيرًا، يدمج ColorOS 14 إمكانات الخصوصية المتقدمة لنظام Android 14 ويقدم ميزة مبتكرة تسمى Picture Keeper. تمنع هذه الميزة التطبيقات من إساءة استخدام أذونات الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين من خلال طلب الوصول إلى الإذن في كل مرة يتم فيها تمكين إدارة الأذونات الجديدة.

ومع الإطلاق العالمي لنظام التشغيل ColorOS 14، تواصل شركة أوبو إظهار التزامها بالابتكار والتصميم الذي يركز على المستخدم. بفضل ميزاته الفريدة وتركيزه على الاستدامة وحماية الخصوصية، يمثل ColorOS 14 حقبة جديدة في أنظمة تشغيل الهواتف الذكية.

الأسئلة المتكررة

1. هل يمكن تحديث جهاز oppo الخاص بي إلى ColorOS 14؟

يتوفر ColorOS 14 مبدئيًا لمستخدمين محددين من هاتف Find N2 Flip في مناطق محددة. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم شركة أوبو بإصدار التحديث لمزيد من الأجهزة في المستقبل القريب. ترقب الإعلانات الصادرة من شركة oppo بخصوص جهازك المحدد.

2. ما هي الميزات الرئيسية لـ ColorOS 14؟

يقدم ColorOS 14 تصميمًا مائيًا محسنًا وميزات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية محسنة وأدوات إنتاجية محسنة. كما أنه يوفر تحديثات على شاشة العرض التي تعمل دائمًا وتصميم التفاعل وإمكانيات تحرير الصور.

3. هل يمكنني تخصيص نغمات الرنين والإشعارات باستخدام ColorOS 14؟

نعم، يوفر ColorOS 14 عشر مجموعات من نغمات الرنين ذات السمات Aquamorphic للمكالمات والتنبيهات والإشعارات. يمكنك الاختيار من بين هذه الخيارات لتخصيص تجربة الصوت بجهازك.

4. هل يعمل نظام ColorOS 14 على تحسين أداء جهاز أوبو الخاص بي؟

يتضمن ColorOS 14 محرك Trinity، الذي يدير موارد الحوسبة والذاكرة والتخزين بكفاءة. يهدف هذا التحسين إلى توفير تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا على جهاز أوبو الخاص بك.

5. كيف يعطي ColorOS 14 الأولوية للخصوصية؟

يدمج ColorOS 14 إمكانات الخصوصية الأساسية لنظام Android 14 ويقدم Picture Keeper. تمنع هذه الميزة التطبيقات من إساءة استخدام أذونات الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يضمن خصوصيتك وأمانك.