OPPO تضع معايير جديدة مع هاتف A58 الذكي

ملخص: طرحت شركة OPPO، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، الهاتف الذكي A58 الذي طال انتظاره في باكستان. يهدف هذا الهاتف الذكي إلى إحداث ثورة في تجربة الهاتف المحمول بفضل ميزاته المتطورة وتصميمه الأنيق. يعد هاتف A58، المزود بمواصفات مثيرة للإعجاب، بإعادة تعريف الأداء والتصميم وتجربة المستخدم.

ميزات متطورة للترفيه المطلق

تم تصميم OPPO A58 للمستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا والذين يتوقون إلى تجربة ترفيهية غامرة. يتميز الهاتف الذكي بشاشة FHD+ Sunlight مقاس 6.72 بوصة ومكبرات صوت استريو مزدوجة مطورة، مما يوفر مرئيات مذهلة وجودة صوت غامرة. ومع إضافة ColorOS 13.1، يمكن للمستخدمين توقع أداء سلس وموثوق.

تمت إعادة تعريف الأداء بفضل الذاكرة الواسعة وتعدد المهام السلس

مدعومًا بمنصة MediaTek Helio G85 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، يوفر A58 ذاكرة ومساحة تخزين كبيرة. ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بتقنية توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يؤدي إلى مضاعفة السعة إلى 8 جيجابايت، مما يضمن تعدد المهام بسلاسة وأداء فعال.

شاشة عرض جذابة وتصميم أنيق

يتميز هاتف A58 بشاشة FHD+ Sunlight مقاس 6.72 بوصة بدقة 2400×1080 ودعم التدرج اللوني DCI-P100 بنسبة 3%، مما يوفر مرئيات نابضة بالحياة ونابضة بالحياة. يتوفر الهاتف الذكي باللون الأسود المتوهج والأخضر المبهر، وقد تم تصميمه ليكون أنيقًا وخفيف الوزن، ويزن 192 جرامًا فقط ويبلغ قياسه 7.99 ملم لسهولة الإمساك به.

نظام كاميرا مثير للإعجاب للحصول على صور ومقاطع فيديو مذهلة

التقط لحظات الحياة بوضوح باستخدام كاميرا AI بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. يضمن A58 صور سيلفي مذهلة وجودة مكالمات فيديو محسنة، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع أحبائهم بدقة عالية.

بطارية طويلة الأمد وشحن سريع

مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يوفر هاتف A58 عمرًا أطول للبطارية. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بما يصل إلى 32 ساعة من المكالمات، أو 16 ساعة من YouTube، أو 5 ساعات من PUBG بشحنة واحدة. ويتميز الهاتف الذكي أيضًا بتقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 33 واط، مما يتيح الشحن الكامل خلال 75 دقيقة فقط. الشحن لمدة 5 دقائق يعادل 3.39 ساعة من وقت التحدث.

قم بالطلب المسبق لهاتف OPPO A58 اليوم

استمتع بتجربة الهاتف الذكي OPPO A58 المحدث والرائد بالكامل عن طريق الطلب المسبق الآن. بسعر 56,999 روبية باكستانية للطراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعد هاتف A58 بالارتقاء بتجربة هاتفك الذكي إلى آفاق جديدة. استعد لإعادة تعريف الأداء والتصميم وتجربة المستخدم مع OPPO A58.