من المقرر إطلاق سلسلة هواتف oppo Reno 11 في الصين، لتكشف عن تفاصيل الأسعار والمواصفات الرئيسية

أخيرًا، سيصل الهاتفان Oppo Reno 11 وReno 11 Pro اللذان طال انتظارهما إلى السوق في الصين في 23 نوفمبر. وقد أثارت هذه الهواتف الرائدة من شركة أوبو الكثير من الضجة وانتظر المعجبون إطلاقها بفارغ الصبر. قبل الكشف الرسمي، ظهرت هواتف سلسلة Oppo Reno 11 على موقع China Telecom، لتكشف عن أسعارها ومواصفاتها الرئيسية.

وفقًا للقائمة الموجودة على موقع China Telecom، سيتم تشغيل هاتف oppo Reno 11 Pro بواسطة Snapdragon 8+ Gen 1 SoC، مما يضمن أداءً فائق السرعة. ومن المتوقع أن يعمل كلا الطرازين في السلسلة على أحدث إصدار من ColorOS 14 المستند إلى Android 14، مما يوفر للمستخدمين تجربة محسنة وسهلة الاستخدام.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، سيحتوي كل من oppo Reno 11 و Reno 11 Pro على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل. بالنسبة لأولئك الذين يحبون التقاط صور سيلفي، من المتوقع أن يتميز كلا الطرازين بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يشاع أن هاتف أوبو رينو 11 سيعمل على معالج MediaTek Dimensity 8200 SoC القوي، في حين أن هاتف أوبو رينو 11 برو سيحتوي على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC. تعد هذه المواصفات بتجربة مستخدم سلسة وسلسة، سواء كان ذلك عند القيام بمهام متعددة أو تشغيل تطبيقات كثيرة المتطلبات.

من حيث السعر، من المتوقع أن يصل سعر هاتف oppo Reno 11 إلى 2799 يوان صيني (حوالي 32,000 روبية) لنموذج التخزين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت. من ناحية أخرى، تم إدراج هاتف Oppo Reno 11 Pro بسعر 3,999 يوان صيني (حوالي 46,000 روبية) لخيار التخزين 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت. هذه الأسعار التنافسية تجعل من سلسلة Oppo Reno 11 خيارًا جذابًا لعشاق الهواتف الذكية.

بفضل مواصفاتها الرائعة وأسعارها التنافسية، من المقرر أن تُحدث سلسلة أوبو رينو 11 ضجة كبيرة في السوق الصينية. ترقبوا الإطلاق الرسمي في 23 نوفمبر.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي المواصفات الرئيسية لسلسلة أوبو رينو 11؟

ج: من المتوقع أن يحتوي هاتفي oppo Reno 11 وReno 11 Pro على معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC وMediaTek Dimensity 8200 SoC، على التوالي. سيتم تشغيل كلاهما على ColorOS 14 المستند إلى Android 14 ولديهما إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

س: ما هي الأسعار المتوقعة لسلسلة أوبو Reno 11؟

ج: من المحتمل أن يصل سعر هاتف Opp Reno 11 إلى 2799 يوان صيني (حوالي 32,000 روبية) لطراز التخزين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت، في حين قد يكلف هاتف oppo Reno 11 Pro 3,999 يوان صيني (حوالي 46,000 روبية) لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت + خيار تخزين 256 جيجابايت.

س: متى سيتم إطلاق سلسلة أوبو رينو 11؟

ج: سيتم إطلاق سلسلة Oppo Reno 11 في الصين في 23 نوفمبر.

س: ما هي خيارات الألوان لسلسلة ممن لهم Reno 11؟

ج: من المتوقع أن تأتي سلسلة Oppo Reno 11 القادمة بخيارات الألوان الأزرق الفلوريت، وحجر القمر، والفيروز، والأسود السج، وفقًا للقائمة الرسمية على موقع China Telecom.