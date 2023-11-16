OPPO Pad Air 2: جهاز لوحي جديد يتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع سلسلة OPPO Reno 11

تستعد شركة أوبو للكشف عن أحدث أجهزتها اللوحية، أوبو باد إير 2، في الصين الأسبوع المقبل. سيكون هذا الجهاز اللوحي الجديد بمثابة خليفة لجهاز oppo Pad Air من العام الماضي. قبل إطلاقه رسميًا، قامت شركة أوبو بتشويق تصميم ومواصفات الجهاز عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

من المقرر أن يتم الكشف عنه جنبًا إلى جنب مع سلسلة oppo Reno 11 في 23 نوفمبر، ويتميز جهاز oppo Pad Air 2 بلغة تصميم مشابهة لسابقه وOnePlus Pad Go. مع حواف الشاشة السميكة والزوايا الدائرية، يتم عرض الجهاز اللوحي بلونين مختلفين.

وفقًا للتقارير المسربة، يُعتقد أن جهاز Oppo Pad Air 2 هو نسخة معدلة من جهاز OnePlus Pad Go. دفعت هذه التكهنات محطة الدردشة الرقمية Tipster إلى اقتراح أن سعر الجهاز اللوحي سيبلغ حوالي 1,000 يوان صيني (حوالي 11,500 روبية) في الصين.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتميز الجهاز اللوحي بشاشة مقاس 11.4 بوصة بدقة 2K. سيتم تشغيله بواسطة MediaTek Helio G99 SoC وسيحتوي على بطارية بسعة 8,000 مللي أمبير في الساعة.

إذا تبين أن جهاز OnePlus Pad Air 2 هو جهاز OnePlus Pad Go مُعاد تسميته، فيمكننا أن نتوقع منه تقديم مواصفات مماثلة بسعر قابل للمقارنة. في الهند، سعر OnePlus Pad Go هو روبية. 19,999 لمتغير Wi-Fi فقط بسعة تخزين 128 جيجابايت.

يتميز OnePlus Pad Go بشاشة LCD مقاس 11.35 بوصة بدقة 2.4K مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. يعمل على MediaTek Helio G99 SoC، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR8X بسعة 4 جيجابايت وتخزين UFS 256 بسعة تصل إلى 2.2 جيجابايت. ويتميز الجهاز اللوحي أيضًا بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع دعم EIS، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومزود ببطارية بسعة 8,000 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 33 وات.

بشكل عام، من المقرر أن يجذب جهاز Opp Pad Air 2 الانتباه بتصميمه وأدائه المحدثين، مما يجعله جهازًا طال انتظاره في سوق الأجهزة اللوحية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. متى سيتم إطلاق OPPO Pad Air 2؟

سيتم إطلاق هاتف أوبو Pad Air 2 في 23 نوفمبر في الصين.

2. ما هو السعر المتوقع لـOppo Pad Air 2؟

يُشاع أن سعر الجهاز اللوحي يبلغ حوالي 1,000 يوان صيني (حوالي 11,500 روبية) في الصين.

3. ما هي المواصفات الرئيسية لـOppo Pad Air 2؟

من المتوقع أن يتميز جهاز oppo Pad Air 2 بشاشة مقاس 11.4 بوصة بدقة 2K، ومعالج MediaTek Helio G99 SoC، وبطارية تبلغ سعتها 8,000 مللي أمبير في الساعة.

4. هل يعد جهاز Oppo Pad Air 2 نسخة معدلة من جهاز OnePlus Pad Go؟

كانت هناك تكهنات بأن جهاز oppo Pad Air 2 قد يكون بمثابة علامة تجارية جديدة لـ OnePlus Pad Go.

5. ما هو سعر OnePlus Pad Go في الهند؟

يبدأ سعر OnePlus Pad Go من Rs. 19,999 لمتغير Wi-Fi فقط بسعة تخزين 128 جيجابايت.