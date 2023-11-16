OPPO تكشف عن نظام ColorOS 14 المحدث ونموذج لغة AndesGPT

شنغهاي، الصين – أصدرت OPPO إعلانًا هامًا اليوم خلال مؤتمر OPPO للمطورين (ODC2023) لعام 23، حيث قدمت أحدث التطورات في نظام التشغيل ColorOS الخاص بها وعرضت نموذج اللغة الكبير الجديد AndesGPT. تم إعداد هذه الابتكارات لتعزيز تجربة المستخدم وتمكين المطورين العالميين.

يعتمد ColorOS 14، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل، على نجاح الإصدارات السابقة من خلال دمج نظام Pantanal الذكي متعدد المنصات من OPPO ونموذج لغة AndesGPT. يتيح هذا التكامل تقديم تجارب تفاعلية ذكية جديدة، مثل خدمات السفر الذكية الشاملة وأداة السفر الدولية الشاملة. مع أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم، يواصل ColorOS تقديم أفضل تجربة ذكية.

يقدم AndesGPT، نموذج اللغة الكبيرة الذي تم تدريبه ذاتيًا والذي طورته OPPO، مجموعة من الإمكانات التي تركز على المعرفة والذاكرة والأدوات والإبداع. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، تعمل AndesGPT على تعزيز فهم نية المستخدم، وتسهيل مجموعات ذكية من الخدمات، وتحسين تفاعل المستخدم. يعد التعاون بين Pantanal وAndesGPT بتقديم تجربة أكثر إبداعًا وإبداعًا لمستخدمي OPPO على مستوى العالم.

ويتجلى التزام OPPO تجاه المطورين العالميين من خلال شراكاتها مع أكثر من 45 مؤسسة رئيسية في الصين وخارجها. وتخطط الشركة لإطلاق منصة مفتوحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمطورين الفرصة لإنشاء تطبيقات وخدمات مبتكرة. ومن خلال دمج البرامج والأجهزة والخدمات، تهدف OPPO إلى بناء نظام بيئي مفتوح يمكّن المطورين من تقديم تجارب خدمة أكثر ذكاءً وملاءمة للمستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تستثمر OPPO 2 مليار يوان صيني في خطة Gravity لعام 2024 لدعم المطورين في بناء نظام بيئي تعاوني. وترحب الشركة بالمطورين للانضمام إلى هذه المبادرة واحتضان العصر الجديد لتوزيع الخدمات.

في إطار مهمة علامتها التجارية المتمثلة في "التكنولوجيا من أجل البشرية واللطف من أجل العالم"، حققت OPPO خطوات كبيرة في مجال الصحة. بفضل التقنيات الأساسية للرياضة واللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة النوم، تلتزم OPPO بتحسين رفاهية الأفراد. تعمل آخر التحديثات لخوارزمية OPPO Sense® على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومراقبة اللياقة البدنية وتتبع النوم، مما يوفر دقة محسنة ووظائف إضافية.

بفضل تقنياتها المبتكرة وتفانيها في تقديم التجارب الموجهة للمستخدم، تواصل OPPO إعادة تشكيل مشهد الأجهزة المحمولة وتمكين المطورين في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو ColorOS 14؟

ColorOS 14 هو أحدث إصدار من نظام تشغيل OPPO، حيث يقدم ميزات متقدمة وتجارب تفاعلية ذكية مدعومة بنظام Pantanal الذكي متعدد المنصات ونموذج لغة AndesGPT.

2. ما هو AndesGPT؟

AndesGPT هو نموذج لغة كبير تم تطويره بواسطة OPPO. وتشمل قدراتها الأساسية تحسين الحوار، والتخصيص، والتعاون على الأجهزة السحابية، مما يتيح المحادثات الذكية، والاحتفاظ بالمعرفة، والمهام الإبداعية.

3. كيف يمكن للمطورين الاستفادة من النظام البيئي المفتوح لـ OPPO؟

يوفر نظام OPPO البيئي المفتوح للمطورين فرصًا للتعاون وإنشاء تطبيقات وخدمات مبتكرة. ومن خلال دمج البرامج والأجهزة والخدمات، يمكن للمطورين تقديم تجارب أكثر ذكاءً وملاءمة للمستخدمين.

4. ما هو التزام OPPO بالصحة؟

تلتزم OPPO بتحسين الصحة والرفاهية من خلال تقنياتها الأساسية للرياضة واللياقة البدنية وصحة القلب والأوعية الدموية وصحة النوم. تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم ميزات صحية متقدمة على أجهزتها.

5. ما هي التحديثات التي تم إجراؤها على خوارزمية OPPO Sense؟

تعمل آخر التحديثات لخوارزمية OPPO Sense على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ومراقبة اللياقة البدنية وتتبع النوم. توفر هذه التحديثات دقة محسنة، إلى جانب وظائف إضافية مثل كرة الريشة والكشف عن وضعية الجري.